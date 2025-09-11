РУС
Новости Убийство детей Убийство школьников в Шаргороде Виннитчина
Убийство подростков в Шаргороде: подозреваемый взят под стражу

В Винницкой области взяли под стражу подозреваемого в убийстве двух школьников.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Суд полностью поддержал ходатайство руководителя областной прокуратуры, который просил суд применить к подозреваемому самую строгую меру пресечения, учитывая характер преступления - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, 10 сентября 2025 года стало известно, что в Шагороде Винницкой области мужчина зарезал двух школьников.

Правоохранители подозревают в причастности к убийству их учителя.

Впоследствии подозреваемого задержали, им оказался 23-летний бывший учитель.

Винницкая область (1095) убийство (6598) мера пресечения (512) Жмеринский район (5) Шаргород (3)
Топ комментарии
+20
Спірно. Якщо правда, що ці 2 вбитих створили місцеву молодіжну банду і згвалтували його молодшого брата - то жаліти немає за що вбитих, які у 15 років були вже закінченими нелюдями й покидьками. ЯКЩО правда....
показать весь комментарий
11.09.2025 16:40 Ответить
+8
Мажори згвалтували дитину. Старший брат помстився. Це той випадок?
показать весь комментарий
11.09.2025 16:31 Ответить
+5
щось тільки в тік токах всі на стороні педагога..
показать весь комментарий
11.09.2025 16:28 Ответить
щось тільки в тік токах всі на стороні педагога..
показать весь комментарий
11.09.2025 16:28 Ответить
він імовірний вбивця, жаліти його нема за що.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:32 Ответить
Спірно. Якщо правда, що ці 2 вбитих створили місцеву молодіжну банду і згвалтували його молодшого брата - то жаліти немає за що вбитих, які у 15 років були вже закінченими нелюдями й покидьками. ЯКЩО правда....
показать весь комментарий
11.09.2025 16:40 Ответить
На цьому етапі КС іншого рішення суду просто не могло бути.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:31 Ответить
Мажори згвалтували дитину. Старший брат помстився. Це той випадок?
показать весь комментарий
11.09.2025 16:31 Ответить
впевненні в згвалтуванні, доведений факт, чи чутки з соцмереж?
показать весь комментарий
11.09.2025 17:43 Ответить
Не впевнена, тому питаю.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:02 Ответить
На Молдову рвався - був на ножах з одним з убитих _ а другого завалив за компанію
показать весь комментарий
11.09.2025 16:31 Ответить
Тепер і здохне в тюрязі ,як можна психічно неврівноважину людину допустити до педагогічної роботи . Багато недоумків захищають убивцю їм треба хаос і "закон джунглів ",саме це намагаєтся росія створити в нашому тилу.
показать весь комментарий
11.09.2025 17:25 Ответить
Якщо він зарізав цих ублюдків за те, що згвалтували брата-в тюрмі буде шанованою людиною. Не люблю кримінал, але це виняток
показать весь комментарий
11.09.2025 17:32 Ответить
Треба петицію!
Треба петицію!
А також европейських омбудсменів та послів негайно. Бо залякають, закатують заради "розкриваємості"!
показать весь комментарий
11.09.2025 17:39 Ответить
Такі ненависні кометарі від Українців про двох вбитих підлітків....критичне мислення геть вимкнули, вже як русня, ведемось на не чим підтвердженні чутки про булінг, згвалтування....Як коршуни на падаль накинулись на тих, кого вже немає на цьому світі.
Ось що пише журналістка Суспільного Дарина Коломієць про Льошу (вчителя англійського), свого односельчанина, якого знала з дитинства:
https://www.facebook.com/darina.kolomiec.2025
показать весь комментарий
11.09.2025 17:42 Ответить
Тільки не треба про білих і пухнастих. Серед цієї категорії є уже закінчені ублюдки
показать весь комментарий
11.09.2025 18:22 Ответить
По вашій логіці, давайте всіх повбиваємо, які не білі та пухнасті
показать весь комментарий
11.09.2025 18:28 Ответить
 
 