Убийство подростков в Шаргороде: подозреваемый взят под стражу
В Винницкой области взяли под стражу подозреваемого в убийстве двух школьников.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Суд полностью поддержал ходатайство руководителя областной прокуратуры, который просил суд применить к подозреваемому самую строгую меру пресечения, учитывая характер преступления - содержание под стражей без возможности внесения залога.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Убийство школьников в Шаргороде
Напомним, 10 сентября 2025 года стало известно, что в Шагороде Винницкой области мужчина зарезал двух школьников.
Правоохранители подозревают в причастности к убийству их учителя.
Впоследствии подозреваемого задержали, им оказался 23-летний бывший учитель.
