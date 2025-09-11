Убийство подростков в Шаргороде: подозреваемый взят под стражу

В Винницкой области взяли под стражу подозреваемого в убийстве двух школьников.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Суд полностью поддержал ходатайство руководителя областной прокуратуры, который просил суд применить к подозреваемому самую строгую меру пресечения, учитывая характер преступления - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Убийство школьников в Шаргороде

Напомним, 10 сентября 2025 года стало известно, что в Шагороде Винницкой области мужчина зарезал двух школьников.

Правоохранители подозревают в причастности к убийству их учителя.

Впоследствии подозреваемого задержали, им оказался 23-летний бывший учитель.

