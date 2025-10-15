Жінка до смерті побила 3-річного пасинка: її взято під варту без права застави. ФОТО
40-річна жінка у Харкові побила 3-річного пасинка, який згодом помер.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі їй повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть малолітньої дитини.
"Після смерті рідної матері трирічний хлопчик проживав у Харкові разом із батьком, мачухою та її малолітньою донькою. Через постійну зайнятість — чоловік майже цілодобово працював у реабілітаційному центрі — догляд за дитиною здійснювала підозрювана", - йдеться в повідомленні.
На початку жовтня у неї виник конфлікт із дитиною, під час якого жінка побила хлопчика, завдавши йому численних ударів руками й ногами по голові та обличчю. Після цього хлопчик втратив свідомість.
"Щоб приховати сліди злочину, підозрювана викликала йому швидку допомогу та повідомила медикам нібито хлопчик впав у ванній кімнаті. Дитину госпіталізували, однак за кілька днів він помер у лікарні, не приходячи до тями. У день трагедії сусіди чули крик, плач та лайку з квартири. Медики підтвердили, що тілесні ушкодження дитини не могли виникнути внаслідок падіння у ванній кімнаті", - зазначили в ОГП.
Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
