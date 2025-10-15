УКР
Жінка до смерті побила 3-річного пасинка: її взято під варту без права застави. ФОТО

40-річна жінка у Харкові побила 3-річного пасинка, який згодом помер.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі їй повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть малолітньої дитини.

Жінка побила дитину в Харкові, хлопчик помер у лікарні

"Після смерті рідної матері трирічний хлопчик проживав у Харкові разом із батьком, мачухою та її малолітньою донькою. Через постійну зайнятість — чоловік майже цілодобово працював у реабілітаційному центрі — догляд за дитиною здійснювала підозрювана", - йдеться в повідомленні.

На початку жовтня у неї виник конфлікт із дитиною, під час якого жінка побила хлопчика, завдавши йому численних ударів руками й ногами по голові та обличчю. Після цього хлопчик втратив свідомість.

"Щоб приховати сліди злочину, підозрювана викликала йому швидку допомогу та повідомила медикам нібито хлопчик впав у ванній кімнаті. Дитину госпіталізували, однак за кілька днів він помер у лікарні, не приходячи до тями. У день трагедії сусіди чули крик, плач та лайку з квартири. Медики підтвердили, що тілесні ушкодження дитини не могли виникнути внаслідок падіння у ванній кімнаті", - зазначили в ОГП.

Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

суд назначить покарання - робота в тцк!
показати весь коментар
15.10.2025 10:24 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2025 10:47 Відповісти
Таких тварин треба знищувати.
показати весь коментар
15.10.2025 10:25 Відповісти
це кончена мразота! але тварини тут до чого?
показати весь коментар
15.10.2025 10:54 Відповісти
видимо уже прочитала как женщины заключённые относяться к детоубийцам ...
показати весь коментар
15.10.2025 10:34 Відповісти
Вішають їх за междуножіє.
показати весь коментар
15.10.2025 11:26 Відповісти
Який може бути конфлікт жінки та трьорічної дитини. **** кончена. Не знаю як батько хлопчика буде виховувати її доньку. Жах.
показати весь коментар
15.10.2025 11:27 Відповісти
 
 