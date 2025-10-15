РУС
Женщина до смерти избила 3-летнего пасынка: она взята под стражу без права залога. ФОТО

40-летняя женщина в Харькове избила 3-летнего пасынка, который впоследствии умер.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас ей сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть малолетнего ребенка.

Женщина избила ребенка в Харькове, мальчик скончался в больнице

"После смерти родной матери трехлетний мальчик проживал в Харькове вместе с отцом, мачехой и ее малолетней дочерью. Из-за постоянной занятости - мужчина почти круглосуточно работал в реабилитационном центре - уход за ребенком осуществляла подозреваемая", - говорится в сообщении.

Читайте также: Подростки избили и применили слезоточивый баллончик против ребенка на Сумщине: открыто два уголовных производства, - полиция

В начале октября у нее возник конфликт с ребенком, во время которого женщина избила мальчика, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами по голове и лицу. После этого мальчик потерял сознание.

"Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая вызвала ему скорую помощь и сообщила медикам якобы мальчик упал в ванной комнате. Ребенка госпитализировали, однако через несколько дней он умер в больнице, не приходя в сознание. В день трагедии соседи слышали крик, плач и ругань из квартиры. Медики подтвердили, что телесные повреждения ребенка не могли возникнуть в результате падения в ванной комнате", - отметили в ОГП.

Женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

суд назначить покарання - робота в тцк!
15.10.2025 10:24 Ответить
15.10.2025 10:47 Ответить
Таких тварин треба знищувати.
15.10.2025 10:25 Ответить
це кончена мразота! але тварини тут до чого?
15.10.2025 10:54 Ответить
видимо уже прочитала как женщины заключённые относяться к детоубийцам ...
15.10.2025 10:34 Ответить
Вішають їх за междуножіє.
15.10.2025 11:26 Ответить
Який може бути конфлікт жінки та трьорічної дитини. **** кончена. Не знаю як батько хлопчика буде виховувати її доньку. Жах.
15.10.2025 11:27 Ответить
 
 