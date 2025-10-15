Женщина до смерти избила 3-летнего пасынка: она взята под стражу без права залога. ФОТО
40-летняя женщина в Харькове избила 3-летнего пасынка, который впоследствии умер.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас ей сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть малолетнего ребенка.
"После смерти родной матери трехлетний мальчик проживал в Харькове вместе с отцом, мачехой и ее малолетней дочерью. Из-за постоянной занятости - мужчина почти круглосуточно работал в реабилитационном центре - уход за ребенком осуществляла подозреваемая", - говорится в сообщении.
В начале октября у нее возник конфликт с ребенком, во время которого женщина избила мальчика, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами по голове и лицу. После этого мальчик потерял сознание.
"Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая вызвала ему скорую помощь и сообщила медикам якобы мальчик упал в ванной комнате. Ребенка госпитализировали, однако через несколько дней он умер в больнице, не приходя в сознание. В день трагедии соседи слышали крик, плач и ругань из квартиры. Медики подтвердили, что телесные повреждения ребенка не могли возникнуть в результате падения в ванной комнате", - отметили в ОГП.
Женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль