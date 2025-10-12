Подростки избили и применили слезоточивый баллончик против ребенка на Сумщине: открыто два уголовных производства, - полиция

Полиция Сумщины расследует факт хулиганства и нанесения телесных повреждений малолетнему ребенку группой подростков.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, происшествие произошло 7 октября в одном из населенных пунктов Конотопского района. Полиция открыла два уголовных производства.



Начато досудебное расследование по факту совершения группой малолетних лиц насильственных действий в отношении другого ребенка по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что несколько подростков применили физическую силу и баллончик слезоточивого раздражающего действия к другому ребенку. Сейчас все участники установлены, с ними и их родителями работают правоохранители.

"Полиция Сумщины занимает принципиальную позицию - любые проявления насилия в отношении детей недопустимы. Все обстоятельства происшествия тщательно проверяются, а действия причастных лиц получат надлежащую правовую оценку.



Просим граждан воздержаться от распространения видео, такие действия могут нанести дополнительный психологический вред пострадавшему ребенку", - добавили в полиции.

