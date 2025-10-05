Трое подростков избили 13-летнего школьника в Деснянском районе Киева, - полиция

Полиция проводит проверку по факту избиения парня на детской площадке в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, нарушение сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга сети Интернет, до этого с заявлениями в правоохранительные органы никто не обращался. На обнародованном видео трое парней по очереди ударили по лицу 13-летнего школьника.

Сотрудники сектора ювенальной превенции Деснянского управления полиции установили несовершеннолетних - ими оказались трое подростков, 13, 14 и 16 лет. Последние объяснили, что своими действиями решили "проучить" своего знакомого, который накануне якобы оскорбил девушку из их компании.

Ювенальные полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, и вместе с этим на 16-летнего парня составили административные материалы по ст. 173 КУоАП - мелкое хулиганство, а на родителей двух других составили протоколы по ст. 184 КУоАП - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. За содеянное им грозит штраф.







