Новости Фото Избиение подростков
1 398 17

Трое подростков избили 13-летнего школьника в Деснянском районе Киева, - полиция

Полиция проводит проверку по факту избиения парня на детской площадке в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, нарушение сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга сети Интернет, до этого с заявлениями в правоохранительные органы никто не обращался. На обнародованном видео трое парней по очереди ударили по лицу 13-летнего школьника.

Сотрудники сектора ювенальной превенции Деснянского управления полиции установили несовершеннолетних - ими оказались трое подростков, 13, 14 и 16 лет. Последние объяснили, что своими действиями решили "проучить" своего знакомого, который накануне якобы оскорбил девушку из их компании.

Также смотрите: Били до смерти 4-летнего сына более четырех суток: на Днепропетровщине будут судить супругов, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Ювенальные полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, и вместе с этим на 16-летнего парня составили административные материалы по ст. 173 КУоАП - мелкое хулиганство, а на родителей двух других составили протоколы по ст. 184 КУоАП - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. За содеянное им грозит штраф.

+9
Які батьки такі й дітки!! Акакаяразніца???? Ну, хот відосік зліпили, щоб їх знали і інші люди!!! Непокаране зло, повернеться великою ТРАГЕДІЄЮ у ці сім'ї !!
Яке коріння, таке і насіння!
05.10.2025 13:41 Ответить
05.10.2025 13:41 Ответить
+4
А це вже ******** дЄток 90-х. То як вони можуть виховати порядних та чемних, коли у них кумирами були бандюки з битами?
05.10.2025 13:50 Ответить
05.10.2025 13:50 Ответить
+1
По перше він не з кулака. По друге, може хоч так 13 річний школяр навчиться дівчат не ображати. Батькам ювенальна поліція не дозволяє. А обезяна як була обезяною так і залишається. Щоб там леві популісти не базікали.
05.10.2025 13:54 Ответить
05.10.2025 13:54 Ответить
05.10.2025 13:41 Ответить
05.10.2025 13:50 Ответить
Мене добрі хлопці з вулиці лєчєбньіми пьіздюлінами від багатьох хворобливих звичок вилікували. А після 18-ти вже не лікується. Лише вчися краще лють приховувати і дочекатися часу страшної помсти.
05.10.2025 13:58 Ответить
05.10.2025 13:58 Ответить
Щоб дочекатися часу страшної підступної помсти
05.10.2025 14:00 Ответить
05.10.2025 14:00 Ответить
А де зараз ті хлопці?
05.10.2025 14:02 Ответить
05.10.2025 14:02 Ответить
Не пощастило Вам Aleksander.
У світі вже давно доведено що насилля у вихованні не призводить до позитивних результатів, один два випадки то виключення яке підтверджує правило.
Якщо бажаєте жити у нормальному суспільстві, країні , маєте запам'ятати- ніхто немає права НІКОГО бити, не у "виховних" цілях, не за скоєння злочину. Інакше завжди знайдеться защо побити вас чи ваших близьких, дітей, знайомих.
05.10.2025 14:22 Ответить
05.10.2025 14:22 Ответить
05.10.2025 13:54 Ответить
14- та 16- річний "провчили" 13-річного.
Два на одного, ще й третій знімав відео.
Ти повірив у цю маячню про "ображену" дівчинку?
Це типові зграйні шакали.
05.10.2025 14:07 Ответить
05.10.2025 14:07 Ответить
Вельми вирогідно.
Краще було би щоб був одинак?
Типу Анупрієнко чи Чикатіло
05.10.2025 14:15 Ответить
05.10.2025 14:15 Ответить
Схоже тобі до психіатра, як не бачиш що сталося.
05.10.2025 14:21 Ответить
05.10.2025 14:21 Ответить
дітки в песочниці лопатки не поділили
05.10.2025 13:55 Ответить
05.10.2025 13:55 Ответить
на дитячому майданчику
05.10.2025 13:57 Ответить
05.10.2025 13:57 Ответить
Дівчину з їх компанії образив.... Й@бані ви сцикуни.
05.10.2025 13:57 Ответить
05.10.2025 13:57 Ответить
половити і повідбивати яйця - і нехай живуть
05.10.2025 13:59 Ответить
05.10.2025 13:59 Ответить
людство вироджується!
вже і побитися не можна.....

а потім такий бидлан як пуйло лізе битися, а всі стоять обісрані не знають що робити, бо в дитинстві їх вчили толєрастії та харошим манєрам....
05.10.2025 14:02 Ответить
05.10.2025 14:02 Ответить
Оце так подія ніколи ж такого не було.
Мабуть варто про це розповісти у всіх поважних світових медіа...
05.10.2025 14:06 Ответить
05.10.2025 14:06 Ответить
один нарот! ))) 100%
05.10.2025 14:07 Ответить
05.10.2025 14:07 Ответить
 
 