Трое подростков избили 13-летнего школьника в Деснянском районе Киева, - полиция
Полиция проводит проверку по факту избиения парня на детской площадке в Деснянском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
Как отмечается, нарушение сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга сети Интернет, до этого с заявлениями в правоохранительные органы никто не обращался. На обнародованном видео трое парней по очереди ударили по лицу 13-летнего школьника.
Сотрудники сектора ювенальной превенции Деснянского управления полиции установили несовершеннолетних - ими оказались трое подростков, 13, 14 и 16 лет. Последние объяснили, что своими действиями решили "проучить" своего знакомого, который накануне якобы оскорбил девушку из их компании.
Ювенальные полицейские провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, и вместе с этим на 16-летнего парня составили административные материалы по ст. 173 КУоАП - мелкое хулиганство, а на родителей двух других составили протоколы по ст. 184 КУоАП - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. За содеянное им грозит штраф.
Яке коріння, таке і насіння!
У світі вже давно доведено що насилля у вихованні не призводить до позитивних результатів, один два випадки то виключення яке підтверджує правило.
Якщо бажаєте жити у нормальному суспільстві, країні , маєте запам'ятати- ніхто немає права НІКОГО бити, не у "виховних" цілях, не за скоєння злочину. Інакше завжди знайдеться защо побити вас чи ваших близьких, дітей, знайомих.
Два на одного, ще й третій знімав відео.
Ти повірив у цю маячню про "ображену" дівчинку?
Це типові зграйні шакали.
Краще було би щоб був одинак?
Типу Анупрієнко чи Чикатіло
вже і побитися не можна.....
а потім такий бидлан як пуйло лізе битися, а всі стоять обісрані не знають що робити, бо в дитинстві їх вчили толєрастії та харошим манєрам....
Мабуть варто про це розповісти у всіх поважних світових медіа...