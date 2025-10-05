Троє підлітків побили 13-річного школяра у Деснянському районі Києва, - поліція. ВІДЕО+ФОТО
Поліція проводить перевірку за фактом побиття хлопця на дитячому майданчику у Деснянському районі столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.
Як зазначається, порушення співробітники поліції виявили під час моніторингу мережі Інтернет, до цього із заявами до правоохоронців ніхто не звертався. На оприлюдненому відео троє хлопців по черзі вдарили по обличчю 13-річного школяра.
Співробітники сектору ювенальної превенції Деснянського управління поліції встановили неповнолітніх - ними виявились троє підлітків, 13, 14 та 16 років. Останні пояснили, що своїми діями вирішили "провчити" свого знайомого, який напередодні нібито образив дівчину з їхньої компанії.
Ювенальні поліцейські провели із неповнолітніми профілактичну бесіду та на 16-річного хлопця склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство, а на батьків двох інших склали протоколи за ст. 184 КУпАП - неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. За скоєне їм загрожує штраф.
Яке коріння, таке і насіння!
У світі вже давно доведено що насилля у вихованні не призводить до позитивних результатів, один два випадки то виключення яке підтверджує правило.
Якщо бажаєте жити у нормальному суспільстві, країні , маєте запам'ятати- ніхто немає права НІКОГО бити, не у "виховних" цілях, не за скоєння злочину. Інакше завжди знайдеться защо побити вас чи ваших близьких, дітей, знайомих.
Два на одного, ще й третій знімав відео.
Ти повірив у цю маячню про "ображену" дівчинку?
Це типові зграйні шакали.
Краще було би щоб був одинак?
Типу Анупрієнко чи Чикатіло
Чи вже були, не допомогло?
вже і побитися не можна.....
а потім такий бидлан як пуйло лізе битися, а всі стоять обісрані не знають що робити, бо в дитинстві їх вчили толєрастії та харошим манєрам....
Людство евалюціонює, розвивається, стає цивілізованійше.
А вам би як у печерні часи - битися, тягнути жінку яка сподобалась до себе та їсти сире м'ясо..... ви серйозно?
Що ви цим хотіли сказати?
У вас гомофобія?
Мабуть варто про це розповісти у всіх поважних світових медіа...
отут розпишитесь. отут і отут.
на фронт мєнтам не можна, бо справ дофігіща. дітей з батьками ганяти!
на одного працюючого десять перевіряючих. Штат чМОНь такий роздутий, що вони змагаються одне з одним в реформуваннї недореформ та оцінюванні нових систем оцінювання. Нещасні вихователі, які отримують біля 10 тис, скоро стануть такими цифровими грамотними, що знайдуть собі нову роботу подалі від скажених яжематерей, тупої адміністрації, особливих дітей та цих горе реформаторів
але в поліції з підлтіками мають працювати двометрові маскулинні бики з трубним баритоном
табачним перегаром та передозом гормонів
діти - маленькі тварини, і якої реакції та перевиховання від спілкування з тітонькою яка на 20 см. нижча за 14-річного підлітка ви чекаєте від таких підлітків