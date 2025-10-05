Троє підлітків побили 13-річного школяра у Деснянському районі Києва, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Поліція проводить перевірку за фактом побиття хлопця на дитячому майданчику у Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Як зазначається, порушення співробітники поліції виявили під час моніторингу мережі Інтернет, до цього із заявами до правоохоронців ніхто не звертався. На оприлюдненому відео троє хлопців по черзі вдарили по обличчю 13-річного школяра.

Співробітники сектору ювенальної превенції Деснянського управління поліції встановили неповнолітніх - ними виявились троє підлітків, 13, 14 та 16 років. Останні пояснили, що своїми діями вирішили "провчити" свого знайомого, який напередодні нібито образив дівчину з їхньої компанії.

Ювенальні поліцейські провели із неповнолітніми профілактичну бесіду та на 16-річного хлопця склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство, а на батьків двох інших склали протоколи за ст. 184 КУпАП - неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. За скоєне їм загрожує штраф.







