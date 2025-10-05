УКР
Троє підлітків побили 13-річного школяра у Деснянському районі Києва, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Поліція проводить перевірку за фактом побиття хлопця на дитячому майданчику у Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Як зазначається, порушення співробітники поліції виявили під час моніторингу мережі Інтернет, до цього із заявами до правоохоронців ніхто не звертався. На оприлюдненому відео троє хлопців по черзі вдарили по обличчю 13-річного школяра.

Співробітники сектору ювенальної превенції Деснянського управління поліції встановили неповнолітніх - ними виявились троє підлітків, 13, 14 та 16 років. Останні пояснили, що своїми діями вирішили "провчити" свого знайомого, який напередодні нібито образив дівчину з їхньої компанії.

Ювенальні поліцейські провели із неповнолітніми профілактичну бесіду та на 16-річного хлопця склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство, а на батьків двох інших склали протоколи за ст. 184 КУпАП - неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. За скоєне їм загрожує штраф.

побиття дитини в Києві

+13
Які батьки такі й дітки!! Акакаяразніца???? Ну, хот відосік зліпили, щоб їх знали і інші люди!!! Непокаране зло, повернеться великою ТРАГЕДІЄЮ у ці сім'ї !!
Яке коріння, таке і насіння!
05.10.2025 13:41 Відповісти
+9
14- та 16- річний "провчили" 13-річного.
Два на одного, ще й третій знімав відео.
Ти повірив у цю маячню про "ображену" дівчинку?
Це типові зграйні шакали.
05.10.2025 14:07 Відповісти
+8
А це вже ******** дЄток 90-х. То як вони можуть виховати порядних та чемних, коли у них кумирами були бандюки з битами?
05.10.2025 13:50 Відповісти
Мене добрі хлопці з вулиці лєчєбньіми пьіздюлінами від багатьох хворобливих звичок вилікували. А після 18-ти вже не лікується. Лише вчися краще лють приховувати і дочекатися часу страшної помсти.
05.10.2025 13:58 Відповісти
Щоб дочекатися часу страшної підступної помсти
05.10.2025 14:00 Відповісти
А де зараз ті хлопці?
05.10.2025 14:02 Відповісти
Не пощастило Вам Aleksander.
У світі вже давно доведено що насилля у вихованні не призводить до позитивних результатів, один два випадки то виключення яке підтверджує правило.
Якщо бажаєте жити у нормальному суспільстві, країні , маєте запам'ятати- ніхто немає права НІКОГО бити, не у "виховних" цілях, не за скоєння злочину. Інакше завжди знайдеться защо побити вас чи ваших близьких, дітей, знайомих.
05.10.2025 14:22 Відповісти
Й я вас здивую але й після 30 люди можуть змінюватись на краще.
05.10.2025 14:27 Відповісти
По перше він не з кулака. По друге, може хоч так 13 річний школяр навчиться дівчат не ображати. Батькам ювенальна поліція не дозволяє. А обезяна як була обезяною так і залишається. Щоб там леві популісти не базікали.
05.10.2025 13:54 Відповісти
14- та 16- річний "провчили" 13-річного.
Два на одного, ще й третій знімав відео.
Ти повірив у цю маячню про "ображену" дівчинку?
Це типові зграйні шакали.
05.10.2025 14:07 Відповісти
Вельми вирогідно.
Краще було би щоб був одинак?
Типу Анупрієнко чи Чикатіло
05.10.2025 14:15 Відповісти
Схоже тобі до психіатра, як не бачиш що сталося.
05.10.2025 14:21 Відповісти
Щоб повірити у стандартну відмазку усіх часів про "оскорбльонную чєсть дами", потрібно бути таким же недолугими, як і ці герої. Ну і обов'язково "захисників" повинно бути не менше 3 на 1. Це ж так благородно, як і "заступництво за образу дівчини".
05.10.2025 14:32 Відповісти
дітки в песочниці лопатки не поділили
05.10.2025 13:55 Відповісти
на дитячому майданчику
05.10.2025 13:57 Відповісти
Дівчину з їх компанії образив.... Й@бані ви сцикуни.
05.10.2025 13:57 Відповісти
половити і повідбивати яйця - і нехай живуть
05.10.2025 13:59 Відповісти
Вам би до лікаря. Можливо ще є шанс.
Чи вже були, не допомогло?
05.10.2025 14:24 Відповісти
а вам би до тих підлітків в руки. А тоді б я послухала ваші поради
05.10.2025 14:42 Відповісти
людство вироджується!
вже і побитися не можна.....

а потім такий бидлан як пуйло лізе битися, а всі стоять обісрані не знають що робити, бо в дитинстві їх вчили толєрастії та харошим манєрам....
05.10.2025 14:02 Відповісти
Дурню не пишіть.
Людство евалюціонює, розвивається, стає цивілізованійше.
А вам би як у печерні часи - битися, тягнути жінку яка сподобалась до себе та їсти сире м'ясо..... ви серйозно?
05.10.2025 14:26 Відповісти
05.10.2025 14:31 Відповісти
Це до чого?
Що ви цим хотіли сказати?
У вас гомофобія?
05.10.2025 14:44 Відповісти
Оце так подія ніколи ж такого не було.
Мабуть варто про це розповісти у всіх поважних світових медіа...
05.10.2025 14:06 Відповісти
зате скільки мєнтів задіяно. протоколи. статі кримінального кодексу.
отут розпишитесь. отут і отут.
на фронт мєнтам не можна, бо справ дофігіща. дітей з батьками ганяти!
05.10.2025 14:29 Відповісти
один нарот! ))) 100%
05.10.2025 14:07 Відповісти
Москворотство веде до москводійства.
05.10.2025 14:37 Відповісти
Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання тапобиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм

на одного працюючого десять перевіряючих. Штат чМОНь такий роздутий, що вони змагаються одне з одним в реформуваннї недореформ та оцінюванні нових систем оцінювання. Нещасні вихователі, які отримують біля 10 тис, скоро стануть такими цифровими грамотними, що знайдуть собі нову роботу подалі від скажених яжематерей, тупої адміністрації, особливих дітей та цих горе реформаторів
05.10.2025 14:53 Відповісти
не хочеться зайвий раз нити,
але в поліції з підлтіками мають працювати двометрові маскулинні бики з трубним баритоном
табачним перегаром та передозом гормонів
діти - маленькі тварини, і якої реакції та перевиховання від спілкування з тітонькою яка на 20 см. нижча за 14-річного підлітка ви чекаєте від таких підлітків
05.10.2025 14:57 Відповісти
 
 