Підлітки побили та застосували сльозогінний балончик проти дитини на Сумщині: відкрито два кримінальні провадження, - поліція
Поліція Сумщини розслідує факт хуліганства та завдання тілесних ушкоджень малолітній дитині групою підлітків.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, подія сталася 7 жовтня в одному з населених пунктів Конотопського району. Поліція відкрила два кримінальні провадження.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення групою малолітніх осіб насильницьких дій стосовно іншої дитини за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Встановлено, що кілька підлітків застосували фізичну силу та балончик сльозогінної дратівливої дії до іншої дитини. Наразі всі учасники встановлені, з ними та їхніми батьками працюють правоохоронці.
"Поліція Сумщини займає принципову позицію - будь-які прояви насильства щодо дітей є неприпустимими. Усі обставини події ретельно перевіряються, а дії причетних осіб отримають належну правову оцінку.
Просимо громадян утриматися від поширення відео, такі дії можуть завдати додаткової психологічної шкоди постраждалій дитині", - додали в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бидло виросло і почало бити інших