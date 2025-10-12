УКР
Підлітки побили та застосували сльозогінний балончик проти дитини на Сумщині: відкрито два кримінальні провадження, - поліція

підлітки побили дитину на Сумщині

Поліція Сумщини розслідує факт хуліганства та завдання тілесних ушкоджень малолітній дитині групою підлітків.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, подія сталася 7 жовтня в одному з населених пунктів Конотопського району. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення групою малолітніх осіб насильницьких дій стосовно іншої дитини за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що кілька підлітків застосували фізичну силу та балончик сльозогінної дратівливої дії до іншої дитини. Наразі всі учасники встановлені, з ними та їхніми батьками працюють правоохоронці.

"Поліція Сумщини займає принципову позицію - будь-які прояви насильства щодо дітей є неприпустимими. Усі обставини події ретельно перевіряються, а дії причетних осіб отримають належну правову оцінку.

Просимо громадян утриматися від поширення відео, такі дії можуть завдати додаткової психологічної шкоди постраждалій дитині", - додали в поліції.

покоління зеленої швалі.
12.10.2025 09:37 Відповісти
Покоління узкоізичних дегенератів.
12.10.2025 09:39 Відповісти
Дійсно, це наслідки впливу "русского мира". Доречі, в росії таких жорстоких випадків зі сторони підлітків в рази більше, враховуючі різницю чисельності населення. Про це кажуть самі росіяни ті що виїхали з росії і українські діти, яких повернули додому.
12.10.2025 11:01 Відповісти
Не давали паска їм, очевидно
Бидло виросло і почало бити інших
12.10.2025 11:31 Відповісти
При СССР такого бандитизму було значно більше, просто про це ніде не писали. Я жила у великому промисловому місті, там жах кримінальний був, вулиця на вулицю, двір на двір, поножовщина і т.і.
12.10.2025 11:40 Відповісти
 
 