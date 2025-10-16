17-летнего украинца зарезали в Ирландии: вероятного нападавшего задержали на месте происшествия
В столице Ирландии (Дублине) после нападения погиб 17-летний подросток из Украины. Полиция задержала другого юношу с иностранным гражданством, которого считают главным подозреваемым. Трагедия произошла в центре для беженцев.
Об этом сообщает The Irish Times, передает Цензор.НЕТ.
Жестокое нападение случилось 15 октября после 11 утра в жилом комплексе Grattan Wood, в центре экстренного размещения, в частности, для людей, нуждающихся в международной защите.
Журналисты утверждают, что комплекс был закрытым - доступ внутрь имели только его жители.
В полиции сообщили, что на месте трагедии обнаружили тяжело раненного несовершеннолетнего юношу, который, несмотря на попытки медиков спасти его жизнь, впоследствии умер.
В данное время тело подростка передали на вскрытие. После будут решать, как расследовать дело.
По данным неназванных источников The Irish Times, подросток получил многочисленные ранения головы, рук и верхней части тела. Правоохранители считают, что для нападения злоумышленник использовал нож или лезвие.
В результате инцидента пострадал еще один подросток в возрасте 17 лет. Его доставили в больницу с режущим ранением, которое не угрожало жизни.
Главным подозреваемым считают 17-летнего иностранца - его задержали на месте событий.
RTE указывает, что полицию вызвали после ссоры между двумя подростками, одного - из Украины и другого - из Африки. Женщина, тоже получившая ранения, мол, является работницей, которая пыталась вмешаться и остановить драку.
Сейчас также пытаются связаться с родственниками погибшего, которые могут находиться за границей.
На убийство украинца отреагировала власть Ирландии, в частности - министр юстиции Джим О'Каллаган, министр по делам детей Норма Фоли, премьер-министр Михал Мартин и вице-премьер-министр Саймон Харрис.
"Это действительно шокирующее событие, и я сочувствую всем пострадавшим, в частности - семьям погибшего и раненых. Потеря жизни - недопустима, и сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на благополучии и безопасности молодых людей и персонала заведения. В Tusla (служба по делам детей и семьи - ред.) заявили, что всем пострадавшим окажут дополнительную поддержку. Прошу предоставить полиции время и пространство для проведения расследования", - заявил Саймон Харрис.
