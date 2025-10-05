В Ирландии увеличивают выплаты беженцам, которые выезжают из страны
Правительство Ирландии планирует увеличить финансовые выплаты для беженцев, которые соглашаются добровольно покинуть страну до €2500 для отдельных лиц и до €10 000 для семей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukraine Pulse.
Министр юстиции Джим О'Каллаган заявил: "Размер выплат будет достаточно привлекательным для тех, кто планирует добровольный отъезд".
Поддержку инициативе выразил министр финансов Паскаль Донохью. Он отметил: "Процесс депортации является дорогостоящим и длительным. Повышенные выплаты помогут сделать возвращение мигрантов более быстрым и эффективным".
По словам Донохью, правительство стремится сохранить открытую экономику и общество, одновременно внедряя четкие правила миграции. По предварительным оценкам, новые условия выплат могут сократить административные процедуры и расходы, поощрив большее количество беженцев к добровольному возвращению на родину.
Напомним, ранее совет Европейского Союза утвердил рекомендации по постепенному выходу украинских беженцев в ЕС из статуса временной защиты после 4 марта 2027 года. В ЕС отметили, что солидарность ЕС с украинским народом остается непоколебимой, но "имеет смысл подготовиться ко дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой, чтобы помочь в восстановлении своей страны".
