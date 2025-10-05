В Ірландії збільшують виплати біженцям, які виїжджають з країни

Уряд Ірландії планує збільшити фінансові виплати для біженців, які погоджуються добровільно залишити країну до €2500 для окремих осіб та до €10 000 для сімей.

Міністр юстиції Джим О’Каллаган заявив: "Розмір виплат буде достатньо привабливим для тих, хто планує добровільний від’їзд".

Підтримку ініціативі висловив міністр фінансів Паскаль Донохью. Він зазначив: "Процес депортації є дорогим і тривалим. Підвищені виплати допоможуть зробити повернення мігрантів швидшим та ефективнішим".

За словами Донохью, уряд прагне зберегти відкриту економіку та суспільство, водночас впроваджуючи чіткі правила міграції. За попередніми оцінками, нові умови виплат можуть скоротити адміністративні процедури та витрати, заохотивши більшу кількість біженців до добровільного повернення на батьківщину.

Нагадаємо, раніше рада Європейського Союзу затвердила рекомендації щодо поступового виходу українських біженців у ЄС зі статусу тимчасового захисту після 4 березня 2027 року. В ЄС зазначили, що солідарність ЄС з українським народом залишається непохитною, але "має сенс підготуватися до дня, коли ситуація дозволить українцям повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни".