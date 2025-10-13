Кравченко о тяжких преступлениях против детей: Приговор должен быть максимально справедливым - "безальтернативное пожизненное заключение"
Генеральный прокурор Руслан Кравченко обратился в парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности с предложением усилить уголовную ответственность за особо тяжкие преступления против детей.
Об этом свидетельствует его заявление, передает Цензор.НЕТ.
Как пояснил Кравченко, сейчас максимальное наказание за убийство ребенка составляет 15 лет лишения свободы, причем осужденные могут претендовать на досрочное освобождение. По его мнению, это несправедливо, и приговор за такие преступления должен быть безальтернативным - пожизненное заключение.
"Мы никогда не узнаем кем бы могли стать дети, чью жизнь отобрали преступники: известными на весь мир футболистами, или гениальными ученым, водителями или правоохранителями? Страна потеряла часть своего будущего. А преступник отбыв определенный срок может вернуться к нормальной жизни. Поэтому, я считаю, и именно с этим обратился к членам комитета, что приговор за такие преступления должен быть максимально справедливым, - безальтернативное пожизненное заключение", - подчеркнул генпрокурор.
Он добавил, что инициатива направлена не только на ужесточение наказания, но и на обеспечение справедливости и безопасности. По словам Кравченко, прокуроры уже отстояли пожизненные приговоры по нескольким резонансным делам.
за масове вбивство та згвалтування немовлят та дітей в Бучі , Ірпені, на півдні, сході України мають бути жорстко покарані всі особи що готували населення до травневих шашликів та розміновували "чонгари"
безальтернативно саджати на кіл !
а немовлята згвалтовані в Бучі ..про ту економіку навіть не чули ..а багато просто загинули
бо ***** Оманська Гнида - щоб вона гнила заживо та її нащадки.
2. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку, а також у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 68 цього Кодексу.