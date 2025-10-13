Кравченко про тяжкі злочини проти дітей: Вирок повинен бути максимально справедливим - "безальтернативне пожиттєве ув’язнення"
Генеральний прокурор Руслан Кравченко звернувся до парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності з пропозицією посилити кримінальну відповідальність за особливо тяжкі злочини проти дітей.
Про це свідчить його заява, передає Цензор.НЕТ.
Як пояснив Кравченко, нині максимальне покарання за вбивство дитини становить 15 років позбавлення волі, причому засуджені можуть претендувати на дострокове звільнення. На його думку, це несправедливо, і вирок за такі злочини має бути безальтернативним - довічне ув’язнення.
"Ми ніколи не дізнаємось ким би могли стати діти, чиє життя відібрали злочинці: відомими на весь світ футболістами, чи геніальними вченим, водіями чи правоохоронцями? Країна втратила частину свого майбутнього. А злочинець відбувши певний термін може повернутись до нормального життя. Тому, я вважаю, і саме з цим звернувся до членів комітету, що вирок за такі злочини повинен бути максимально справедливим, - безальтернативне пожиттєве увʼязнення", - наголосив генпрокурор.
Він додав, що ініціатива спрямована не лише на посилення покарання, а й на забезпечення справедливості та безпеки. За словами Кравченка, прокурори вже відстояли довічні вироки у кількох резонансних справах.
за масове вбивство та згвалтування немовлят та дітей в Бучі , Ірпені, на півдні, сході України мають бути жорстко покарані всі особи що готували населення до травневих шашликів та розміновували "чонгари"
безальтернативно саджати на кіл !
а немовлята згвалтовані в Бучі ..про ту економіку навіть не чули ..а багато просто загинули
бо ***** Оманська Гнида - щоб вона гнила заживо та її нащадки.
2. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку, а також у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 68 цього Кодексу.