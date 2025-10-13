УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8800 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство дітей
681 6

Кравченко про тяжкі злочини проти дітей: Вирок повинен бути максимально справедливим - "безальтернативне пожиттєве ув’язнення"

Руслан Кравченко новий генпрокурор України

Генеральний прокурор Руслан Кравченко звернувся до парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності з пропозицією посилити кримінальну відповідальність за особливо тяжкі злочини проти дітей.

Про це свідчить його заява, передає Цензор.НЕТ.

Як пояснив Кравченко, нині максимальне покарання за вбивство дитини становить 15 років позбавлення волі, причому засуджені можуть претендувати на дострокове звільнення. На його думку, це несправедливо, і вирок за такі злочини має бути безальтернативним - довічне ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство 15-річної дівчини на Вінниччині: підозрюваний виявився військовим, який пішов у СЗЧ

"Ми ніколи не дізнаємось ким би могли стати діти, чиє життя відібрали злочинці: відомими на весь світ футболістами, чи геніальними вченим, водіями чи правоохоронцями? Країна втратила частину свого майбутнього. А злочинець відбувши певний термін може повернутись до нормального життя. Тому, я вважаю, і саме з цим звернувся до членів комітету, що вирок за такі злочини повинен бути максимально справедливим, - безальтернативне пожиттєве увʼязнення", - наголосив генпрокурор.

Він додав, що ініціатива спрямована не лише на посилення покарання, а й на забезпечення справедливості та безпеки. За словами Кравченка, прокурори вже відстояли довічні вироки у кількох резонансних справах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

діти (5342) вирок (1141) Кравченко Руслан (119)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я за більш радикальне посилення, умисне вбивство дітей = евтаназія
показати весь коментар
13.10.2025 17:37 Відповісти
Уви не можна.... є варіант, не витримав мук і повісився, створити групу "нетримання мук".... і офіційно чисто
показати весь коментар
13.10.2025 17:49 Відповісти
повністю погоджуюсь !!!

за масове вбивство та згвалтування немовлят та дітей в Бучі , Ірпені, на півдні, сході України мають бути жорстко покарані всі особи що готували населення до травневих шашликів та розміновували "чонгари"

безальтернативно саджати на кіл !
показати весь коментар
13.10.2025 17:38 Відповісти
ну да ..населення про евакуацію попереджати не можна було ..економіка ж впаде (ще той звіздьож)

а немовлята згвалтовані в Бучі ..про ту економіку навіть не чули ..а багато просто загинули

бо ***** Оманська Гнида - щоб вона гнила заживо та її нащадки.
показати весь коментар
13.10.2025 17:40 Відповісти
Індикатор: пійшли розмови про злочини проти дітей, педофілію - вибори на носі.
показати весь коментар
13.10.2025 17:45 Відповісти
Спочатку оце лайно треба прибрати з КК.
2. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку, а також у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 68 цього Кодексу.
показати весь коментар
13.10.2025 17:58 Відповісти
 
 