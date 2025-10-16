Посольство Украины подтвердило гибель 17-летнего украинца Вадима Давыденко в Дублине: Продолжаются следственные действия
Посольство Украины в Ирландии подтвердило гибель в Дублине гражданина Украины Вадима Давыденко, получившего смертельное ранение из-за нанесения ножевых ранений.
Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Ирландии в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Служба по делам детей и семьи Ирландии (TUSLA) проинформировала об этом 15 октября.
В посольстве подчеркнули, что поддерживают тесный контакт с полицией Ирландии (An Garda Síochán), которая расследует обстоятельства трагедии, также находятся на связи с семьей погибшего.
"Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Вадима в это время невосполнимой утраты. По информации Гарды, следственные действия сейчас продолжаются. О результатах будет сообщено семье Вадима и посольству", - говорится в сообщении.
Посольство добавило, что оказывает необходимую поддержку семье и занимается подготовкой к репатриации тела погибшего в Украину.
Ранее The Irish Times сообщило, что в столице Ирландии (Дублине) после нападения погиб 17-летний подросток из Украины. Полиция задержала другого юношу с иностранным гражданством, которого считают главным подозреваемым. Трагедия произошла в центре для беженцев.
І всі старанно уникають писати про вбивцю. А воно з ... Сомалі. Йому 17 років, воно ще намагалося чинити опір під час затримання, тому проти нього було застосовано перцевий балончик. Перед цим покидьок, як вважає поліція, сам собі завдав ножових поранень. Тому після затримання його відвезли до лікарні, де воно зараз і перебуває.
Український підліток, якого вчора зарізали в Дубліні, прибув до Ірландії лише кілька днів тому. Його звали Вадим Давиденко. Йому було 17 років...