Новости Убийство детей
Посольство Украины подтвердило гибель 17-летнего украинца Вадима Давыденко в Дублине: Продолжаются следственные действия

Посольство Украины в Ирландии подтвердило гибель в Дублине гражданина Украины Вадима Давыденко, получившего смертельное ранение из-за нанесения ножевых ранений.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Ирландии в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Служба по делам детей и семьи Ирландии (TUSLA) проинформировала об этом 15 октября.

В посольстве подчеркнули, что поддерживают тесный контакт с полицией Ирландии (An Garda Síochán), которая расследует обстоятельства трагедии, также находятся на связи с семьей погибшего.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Вадима в это время невосполнимой утраты. По информации Гарды, следственные действия сейчас продолжаются. О результатах будет сообщено семье Вадима и посольству", - говорится в сообщении.

Посольство добавило, что оказывает необходимую поддержку семье и занимается подготовкой к репатриации тела погибшего в Украину.

Также читайте: 17-летнего украинца зарезали в Ирландии: вероятного нападавшего задержали на месте происшествия

Убийство украинского подростка в Дублине: реакция посольства

Ранее The Irish Times сообщило, что в столице Ирландии (Дублине) после нападения погиб 17-летний подросток из Украины. Полиция задержала другого юношу с иностранным гражданством, которого считают главным подозреваемым. Трагедия произошла в центре для беженцев.

Ирландия (129) подростки (484) посольство Украины (339) убийство (6628)
Раніше The Irish Times повідомило, що у столиці Ірландії (Дубліні) після нападу загинув 17-річний підліток з України. Поліція затримала іншого юнака з іноземним громадянством, якого вважають головним підозрюваним.

І всі старанно уникають писати про вбивцю. А воно з ... Сомалі. Йому 17 років, воно ще намагалося чинити опір під час затримання, тому проти нього було застосовано перцевий балончик. Перед цим покидьок, як вважає поліція, сам собі завдав ножових поранень. Тому після затримання його відвезли до лікарні, де воно зараз і перебуває.

Український підліток, якого вчора зарізали в Дубліні, прибув до Ірландії лише кілька днів тому. Його звали Вадим Давиденко. Йому було 17 років...
16.10.2025 18:05 Ответить
Да мусульманин!
16.10.2025 18:15 Ответить
Арабы уже давно европейцев нагнули, в определённых странах есть районы куда белым заходить смертельно опасно. Это типа негритянских гетто в США.
16.10.2025 18:12 Ответить
Возьмите себе мирных Палестинцев,как Милованов предлагал и получите себе это каждый день на улице и в транспорте, потомучто вы только о украинцах знаете,а о других вам не рассказывали,это наша повседневная жизнь!А ещё он запугивают врачебный персонал в больницах и частных кабинетах и иногда и избивают!В Германии их миллион.Кто ещё симпатизиует этим зверям!?😈
16.10.2025 18:14 Ответить
може тебе захистити? чи може переїдеш до України, тут такого нема.
16.10.2025 18:17 Ответить
Нехай поляки спочатку це відчують на собі. Їм же ж не подобаються українці? Але завдяки українцям їм вдається уникати виконання квот на прийом мігрантів з Близького Сходу та інших не дуже розвинених регіонів світу.
16.10.2025 18:20 Ответить
Шодннно на фронті гинуть дивчата та хлопці а в тилу у нас гинуть люди то чому така увага одному емігранту?
16.10.2025 18:19 Ответить
Ну що там на рахунок завезти в Україну 10 млн. мігрантів?
16.10.2025 18:40 Ответить
 
 