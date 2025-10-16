Посольство Украины подтвердило гибель 17-летнего украинца Вадима Давыденко в Дублине: Продолжаются следственные действия

Посольство Украины в Ирландии подтвердило гибель в Дублине гражданина Украины Вадима Давыденко, получившего смертельное ранение из-за нанесения ножевых ранений.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Ирландии в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Служба по делам детей и семьи Ирландии (TUSLA) проинформировала об этом 15 октября.

В посольстве подчеркнули, что поддерживают тесный контакт с полицией Ирландии (An Garda Síochán), которая расследует обстоятельства трагедии, также находятся на связи с семьей погибшего.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Вадима в это время невосполнимой утраты. По информации Гарды, следственные действия сейчас продолжаются. О результатах будет сообщено семье Вадима и посольству", - говорится в сообщении.

Посольство добавило, что оказывает необходимую поддержку семье и занимается подготовкой к репатриации тела погибшего в Украину.

Также читайте: 17-летнего украинца зарезали в Ирландии: вероятного нападавшего задержали на месте происшествия

Ранее The Irish Times сообщило, что в столице Ирландии (Дублине) после нападения погиб 17-летний подросток из Украины. Полиция задержала другого юношу с иностранным гражданством, которого считают главным подозреваемым. Трагедия произошла в центре для беженцев.