Россияне сбросили КАБ на Харьков: один человек пострадал, повреждены дома

Вечером 28 ноября в Харькове в результате очередной российской атаки пострадал один человек. По предварительным данным, по Немышлянскому району был нанесен удар управляемой авиабомбой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

По предварительной информации, по Немышлянскому району был нанесен удар КАБом.

В результате вражеской атаки пострадал один человек. На месте работают все экстренные службы и оказывают необходимую помощь.

В результате вражеского обстрела в Салтовском районе Харькова повреждены окна многоквартирного жилого дома.

Информация о пострадавших не поступала. Экстренные службы выехали на место удара.

