771 1
Россияне сбросили КАБ на Харьков: один человек пострадал, повреждены дома
Вечером 28 ноября в Харькове в результате очередной российской атаки пострадал один человек. По предварительным данным, по Немышлянскому району был нанесен удар управляемой авиабомбой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
- По предварительной информации, по Немышлянскому району был нанесен удар КАБом.
В результате вражеской атаки пострадал один человек. На месте работают все экстренные службы и оказывают необходимую помощь.
- В результате вражеского обстрела в Салтовском районе Харькова повреждены окна многоквартирного жилого дома.
Информация о пострадавших не поступала. Экстренные службы выехали на место удара.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Борис Дородный #516688
показать весь комментарий28.11.2025 22:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль