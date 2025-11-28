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Росіяни скинули КАБ на Харків: одна людина постраждала, пошкоджено будинки
Увечері 28 листопада у Харкові внаслідок чергової російської атаки постраждала одна людина. За попередніми даними, по Немишлянському району було завдано удару керованою авіабомбою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
- За попередньою інформацією, по Немишлянському району було завдано удар КАБом.
Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. На місці працюють усі екстрені служби та надають необхідну допомогу.
- Внаслідок ворожого обстрілу у Салтівському районі Харкова пошкоджено вікна багатоквартирного житлового будинку.
Інформація про постраждалих не надходила. Екстрені служби виїхали на місце удару.
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Борис Дородный #516688
показати весь коментар28.11.2025 22:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yuriy Karnaushenko
показати весь коментар28.11.2025 23:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Борис Дородный #516688
показати весь коментар29.11.2025 01:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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