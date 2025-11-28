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Новини Обстріл Харкова
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Росіяни скинули КАБ на Харків: одна людина постраждала, пошкоджено будинки

КАБи атакують цивільні міста

Увечері 28 листопада у Харкові внаслідок чергової російської атаки постраждала одна людина. За попередніми даними, по Немишлянському району було завдано удару керованою авіабомбою. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

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  • За попередньою інформацією, по Немишлянському району було завдано удар КАБом.

Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. На місці працюють усі екстрені служби та надають необхідну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по критичній інфраструктурі на Харківщині: Понад 100 тис. споживачів залишилися без тепла

  • Внаслідок ворожого обстрілу у Салтівському районі Харкова пошкоджено вікна багатоквартирного житлового будинку.

Інформація про постраждалих не надходила. Екстрені служби виїхали на місце удару.

Також читайте: Росія планує виробити до 120 000 плануючих авіабомб до кінця року, - ГУР

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Харків (6136) КАБ (550) Харківська область (2828) Харківський район (935)
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В 20-40 час вечера гахнуло на весь город. Слышно было по всему городу. Звук не привычный оказался. Ранее по городу кабы не доставали. Похоже теперь достают. Свет несколько раз мигал, с детьми пора уезжать с города. Зима порадует крепко.
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28.11.2025 22:18 Відповісти
Як це не діставали, вже два роки як дістають, багато прильотів у різних локаціях було.
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28.11.2025 23:41 Відповісти
По ближней к городу области да доставали, по городу нет. Звук иной был, тяжёлый как бы, в отличии от бпл. Не сильно настаиваю, в реале не имеет значения чем. Количество жертв и потерь тут имеет значение. Знать бы вес заряда.
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29.11.2025 01:16 Відповісти
 
 