Росіяни скинули КАБ на Харків: одна людина постраждала, пошкоджено будинки

Увечері 28 листопада у Харкові внаслідок чергової російської атаки постраждала одна людина. За попередніми даними, по Немишлянському району було завдано удару керованою авіабомбою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За попередньою інформацією, по Немишлянському району було завдано удар КАБом.

Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. На місці працюють усі екстрені служби та надають необхідну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по критичній інфраструктурі на Харківщині: Понад 100 тис. споживачів залишилися без тепла

Внаслідок ворожого обстрілу у Салтівському районі Харкова пошкоджено вікна багатоквартирного житлового будинку.

Інформація про постраждалих не надходила. Екстрені служби виїхали на місце удару.

Також читайте: Росія планує виробити до 120 000 плануючих авіабомб до кінця року, - ГУР