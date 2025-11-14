УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15303 відвідувача онлайн
Новини РФ збільшує виробництво зброї Виробництво шахедів в Росії
3 939 43

Росія планує виробити до 120 000 плануючих авіабомб до кінця року, - ГУР

Російська плануюча бомба

Росія планує до кінця 2025 року виготовити до 120 000 дешевих плануючих авіаційних бомб, включаючи 500 нових з більшою дальністю ураження.

Про це Reuters повідомив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кремль нарощує виробництво КАБів

Зазначається, що ця кількість включає як нові боєприпаси, так і вже наявні бомби, модернізовані для планерування.

За словами Скібіцького, щодня Росія запускає по Україні від 200 до 250 плануючих авіабомб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ запустила серійне виробництво авіабомб із дальністю ураження до 200 км, - ГУР

"Збити їх можна, але кількість цих авіабомб, вироблених у Російській Федерації... величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагає від нас адекватного реагування", - наголосив представник військової розвідки.

Бомби можуть замінити ракети

Він також розповів, що Росія запускає серійне виробництво нової плануючої авіабомби, здатної долати відстань до 200 км від точки скидання з винищувача. До кінця 2025 року Москва має намір виготовити близько 500 одиниць.

Також Скібіцький вважає, що росіяни працюють над модифікаціями, які дозволять авіабомбам літати на відстань до 400 км для більшої шкоди містам. Очікується, що вони зможуть замінити ракети.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники виявили та знешкодили російську авіабомбу КАБ-500 в Сумській області. ВІДЕО

Виробництво "Шахедів"

Також у ГУР оцінили обсяги виробництва російських ударних дронів.

За даними розвідки, Росія у 2025 році планує виробити близько 70 000 безпілотників великої дальності, включно з 30 000 "шахедів".

"Вони починали з 30 дронів на місяць, тепер 30 можуть літати над однією ціллю. Вони безумовно хочуть нас зламати й дестабілізувати внутрішню ситуацію", - додав Скібіцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ штурмує позиції на Покровському напрямку малими групами та дронами-"матками", - 117 ОВМБр

Автор: 

бомба (247) росія (70171) Скібіцький Вадим (296) ГУР (880) КАБ (542) Шахед (2225)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Скільки плануючих авіабомб Україна планує виробити цього року? Наче українці особисто не бачать скільки кожну ніч яка купа заліза летить, гур вже нагадує кєпа який тільки констатує.
показати весь коментар
14.11.2025 20:03 Відповісти
+26
чому ми досі не спромоглися виробляти плануючі авіабомби ?

тому що українська фірма, яка їх розробила, немає фінансування !!!

це державна зрада військово-політичного керівника ?

безумовно!

.
показати весь коментар
14.11.2025 20:13 Відповісти
+23
Міндіч втік, але справа його живе. Зеля пообіцяє мільйон!
показати весь коментар
14.11.2025 20:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки плануючих авіабомб Україна планує виробити цього року? Наче українці особисто не бачать скільки кожну ніч яка купа заліза летить, гур вже нагадує кєпа який тільки констатує.
показати весь коментар
14.11.2025 20:03 Відповісти
головна проблема не бомби, і навіть не носії, головна проблема це развд. БПЛА, закрийте ворогу очі і він припинить застосовувати балістіку та КАБи
показати весь коментар
14.11.2025 22:01 Відповісти
Що таке 120 000 плануючих авіабомб проти 3000 фламінго?
показати весь коментар
14.11.2025 20:03 Відповісти
Міндіч втік, але справа його живе. Зеля пообіцяє мільйон!
показати весь коментар
14.11.2025 20:07 Відповісти
Розкажіть це херанту і нехай думає як цьому протидіяти!
показати весь коментар
14.11.2025 20:09 Відповісти
100500 відосіків
показати весь коментар
15.11.2025 12:16 Відповісти
Ну то в"їбіть по одному заводу - по другому - нах цей фактаж
показати весь коментар
14.11.2025 20:10 Відповісти
Так кокс не дозволяє! Міллерово біля кордону з Україною, розбудовується щосили і стоїть ціле.
показати весь коментар
14.11.2025 20:24 Відповісти
КабМіндічі з деркачем та сівковичем, щось ще придумають проти України!!!
показати весь коментар
14.11.2025 20:11 Відповісти
Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року, - Скібіцький

Джерело: https://censor.net/ua/n3543295
показати весь коментар
14.11.2025 20:12 Відповісти
чому ми досі не спромоглися виробляти плануючі авіабомби ?

тому що українська фірма, яка їх розробила, немає фінансування !!!

це державна зрада військово-політичного керівника ?

безумовно!

.
показати весь коментар
14.11.2025 20:13 Відповісти
Зате "єдиний марафєт" з "95тим ква́рталом" фінансуються безперебійно!
показати весь коментар
14.11.2025 21:06 Відповісти
Потому что мы их не можем сбрасывать. Их даже разрабатывать не надо - их тысячи валяются невзорвавшихся, вместе с модулями планирования и коррекции. Бери да клепай. Вот только есть проблема - чтобы сбросить такую бомбу на укрепления противника нужно подойти на расстояние 50 километров к линии фронта на высоте 10-12 километров. И такой самолет на радарах будет наверное аж из Владивостока виден. Вышлют навстречу су35 с ракетой р-37 и собьют наш самолет. КАБ это примитивное оружие которое работает против нас только потому что нам нечем достать то что по нам этими кабами кидается. Да, новые бомбы с реактивным двигателем это совсем другое, но это уже не КАБ а по факту крылатая ракета, которая стоит совсем других денег и совсем другие ресурсы требуются. И их не получится выпускать сотнями тысяч.
показати весь коментар
14.11.2025 21:14 Відповісти
А до Фламінгів прив'язувати ?
Якщо з 3000 щомімячних фламінгів виділити калька сот для цієї цілі доставки КАБ. )))
показати весь коментар
17.04.2026 10:01 Відповісти
Нє ну дякуємо що сказали,аж легше на душі
показати весь коментар
14.11.2025 20:16 Відповісти
в сьогоднішньому відосику "ми плануємо виробити мільйон міндичів до початку грудня"
показати весь коментар
14.11.2025 20:16 Відповісти
BBC
Foreign Policy закликає повернутися до принципу стримування, який свого часу запропонував американський дипломат, політолог та історик Джордж Кеннан щодо СРСР.

Новий підхід має виходити з нинішньої реальності та передбачати:
визнання неминучої ворожості Росії під керівництвом путіна;
підвищення ціни війни для Росії - всередині країни та за її межами;
економічне обмеження Росії, зокрема через конфіскацію заморожених активів і розширення вторинних санкцій проти партнерів Кремля (від Китаю до ОАЕ);
послаблення проросійських режимів у сусідніх країнах - від Придністров'я до Білорусі;
підтримку проєвропейських сил, зокрема на кшталт команди Маї Санду у Молдові;заохочення внутрішнього тиску в самій Росії, адже саме внутрішні процеси історично повалювали авторитарні режими.
показати весь коментар
14.11.2025 20:19 Відповісти
>визнання неминучої ворожості Росії під керівництвом путіна;
>під керівництвом путіна;

знов ця помилка, будь-яка рашка, під будь-яким лідором буде небезпечною
показати весь коментар
14.11.2025 20:36 Відповісти
Було б шикарно знищити НПЗ на білороzzіі та деякі заводи. Але тоді треба аналітика - чи може пука схилити луку до збройного нападу через безвихідь,? Тобто чи це дасть розпад економіки чи рашка зможе їх рятувати дотаціями і паливом в обмін на гарматне м'ясо..
показати весь коментар
17.04.2026 09:58 Відповісти
Та фігня, ось поп'ємо кави на набережній Ялти і розфігачимо всі кацапські заводи хвламінгами, виструганими із міліарда дерев, а міліон дронів за обманки підуть. Якщо що не так, то вчітіля-пидагоги па-пріколу із з/п в 4 косаря допоможуть.
показати весь коментар
14.11.2025 20:24 Відповісти
ЗЕzуки вже попили....і в Кринках і в Суджі ...
Людей знищували і найдорожчу техніку
показати весь коментар
17.04.2026 09:55 Відповісти
120 000 / 365 = 328 шт за добу, 328 / 24 = 13 бомбів щогодини, ето вам нє хухри-мухри, кацапатіхналогія однако.
показати весь коментар
14.11.2025 20:32 Відповісти
При Залужному проблема КАБів вирішувалася успішно з допомогою ЗРК ПЕТРІОТ що працював з засідки. Після того як клован зняв Залужного, хтось здав ворогу позицію блукаючого ПЕТРІОТА і ворог його знищив.
Є ше в нас спеціаліхований ЗРК проти КАБ та дронів . Але грошей на його виробництво клован виділяти відмовляєтся.
показати весь коментар
14.11.2025 20:39 Відповісти
Насколько мне известно - искандерами накрыли транспортно-заряжающие машины тогда, не пусковые и тем более не радар. Может когда то в другой раз.
показати весь коментар
14.11.2025 21:05 Відповісти
А у нас фламинги, форели,нептуны, зевсы,прометеи и пиз@дуны.
показати весь коментар
14.11.2025 20:48 Відповісти
Форель
Треба підвищити до Скумбрії !!!
А також створити космічні лазерні станції
показати весь коментар
17.04.2026 09:54 Відповісти
Що, знову росія збільшує масове виробництво якогось дешевого, далекобійного і ефективного засобу ураження? Не може бути.

Тоді Україні доведеться створити ще 500 приватних фірм, які за рік виготовлять 1000 дронів дорожче шахеда і слабше артснаряда. Але головне - це генеруватиме прибуток, внукам вистачить.
показати весь коментар
14.11.2025 20:49 Відповісти
А зеле главное чтобы деньги на марафон шли, что его любимого показывали.....

И да пугать еще Европу что ху*ло нападет.
показати весь коментар
14.11.2025 20:51 Відповісти
Стісняюсь спитать: Кому адресовані такі повідомлення? Міравой апщєствєнасті? Urbi et orbi?
показати весь коментар
14.11.2025 21:11 Відповісти
І в мене те саме питання?
Може це попередження.для нас?
Але, що з цим робити?
показати весь коментар
14.11.2025 22:06 Відповісти
Так, втік. З дружиною, дочкою і кішкою. Ще на початку березня 2022. І буду тут сидіти... до останнього цента. Або до примусової депортації "взад", яку оголосить нинішній президент Польщі.
В моїй невеличкий родині військовозобов'язаний - тільки зять, який у ЗСУ з 16 березня 2022. Він "піджак".
показати весь коментар
15.11.2025 00:10 Відповісти
Як завжди, для мудрага наріда: на паржать, па-пріколу, хуже нібудіт, а какая разніца, я ваш вирок, вийди звідси розбійник ... .
показати весь коментар
15.11.2025 08:45 Відповісти
"розовый фламинго в лучах заката..."
показати весь коментар
14.11.2025 21:36 Відповісти
В Україні почала дешевшати картопля
показати весь коментар
14.11.2025 21:49 Відповісти
І про що ця новина?
Про те, що порятунку немає?
І навіщо?
Що ми маємо зробити з такими висновками?
Є який підтекст для народу України?
Чи це.реклама впк росії?
показати весь коментар
14.11.2025 22:05 Відповісти
Це вам , дурням , конкретний натяк ЩО на вас очікує в майбутньому !
показати весь коментар
14.11.2025 22:37 Відповісти
І вам теж. Причому де б ви не були
показати весь коментар
14.11.2025 23:22 Відповісти
Рашисти стирають наші міста разом з цивільними 3-х тонними авіабомбами, а Європа і сша навідріз відмовляються давати нам далекобійну зброю щоб знищити рашистські військові заводи. Щоб не було ескалації, млять. Якої ще нахрен ескалації вони бояться?
показати весь коментар
15.11.2025 00:01 Відповісти
Чому в мене це в ленті новин, яке я маю відношення до цих статей,та що робити з цією інформацію, чи я повинна покінчити з собою очікуючи ці бомби , я донатю скільки можу , але всю зарплату не хочу віддавати інакше не за що жити і ніхто мене не обезпечить ні їдою ні житлом, а ще військовий збір плачу кожен місяць. Що ви ще падли хочете цими статтями???!!!???
показати весь коментар
17.11.2025 15:25 Відповісти
Балаболістичні ракети ж їх покарають ? Ну так же ??
показати весь коментар
17.04.2026 09:51 Відповісти
 
 