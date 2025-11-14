Росія планує виробити до 120 000 плануючих авіабомб до кінця року, - ГУР

Росія планує до кінця 2025 року виготовити до 120 000 дешевих плануючих авіаційних бомб, включаючи 500 нових з більшою дальністю ураження.

Про це Reuters повідомив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

Кремль нарощує виробництво КАБів

Зазначається, що ця кількість включає як нові боєприпаси, так і вже наявні бомби, модернізовані для планерування.

За словами Скібіцького, щодня Росія запускає по Україні від 200 до 250 плануючих авіабомб.

"Збити їх можна, але кількість цих авіабомб, вироблених у Російській Федерації... величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагає від нас адекватного реагування", - наголосив представник військової розвідки.

Бомби можуть замінити ракети

Він також розповів, що Росія запускає серійне виробництво нової плануючої авіабомби, здатної долати відстань до 200 км від точки скидання з винищувача. До кінця 2025 року Москва має намір виготовити близько 500 одиниць.

Також Скібіцький вважає, що росіяни працюють над модифікаціями, які дозволять авіабомбам літати на відстань до 400 км для більшої шкоди містам. Очікується, що вони зможуть замінити ракети.

Виробництво "Шахедів"

Також у ГУР оцінили обсяги виробництва російських ударних дронів.

За даними розвідки, Росія у 2025 році планує виробити близько 70 000 безпілотників великої дальності, включно з 30 000 "шахедів".

"Вони починали з 30 дронів на місяць, тепер 30 можуть літати над однією ціллю. Вони безумовно хочуть нас зламати й дестабілізувати внутрішню ситуацію", - додав Скібіцький.

