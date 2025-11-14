Росія планує виробити до 120 000 плануючих авіабомб до кінця року, - ГУР
Росія планує до кінця 2025 року виготовити до 120 000 дешевих плануючих авіаційних бомб, включаючи 500 нових з більшою дальністю ураження.
Про це Reuters повідомив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
Кремль нарощує виробництво КАБів
Зазначається, що ця кількість включає як нові боєприпаси, так і вже наявні бомби, модернізовані для планерування.
За словами Скібіцького, щодня Росія запускає по Україні від 200 до 250 плануючих авіабомб.
"Збити їх можна, але кількість цих авіабомб, вироблених у Російській Федерації... величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагає від нас адекватного реагування", - наголосив представник військової розвідки.
Бомби можуть замінити ракети
Він також розповів, що Росія запускає серійне виробництво нової плануючої авіабомби, здатної долати відстань до 200 км від точки скидання з винищувача. До кінця 2025 року Москва має намір виготовити близько 500 одиниць.
Також Скібіцький вважає, що росіяни працюють над модифікаціями, які дозволять авіабомбам літати на відстань до 400 км для більшої шкоди містам. Очікується, що вони зможуть замінити ракети.
Виробництво "Шахедів"
Також у ГУР оцінили обсяги виробництва російських ударних дронів.
За даними розвідки, Росія у 2025 році планує виробити близько 70 000 безпілотників великої дальності, включно з 30 000 "шахедів".
"Вони починали з 30 дронів на місяць, тепер 30 можуть літати над однією ціллю. Вони безумовно хочуть нас зламати й дестабілізувати внутрішню ситуацію", - додав Скібіцький.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3543295
тому що українська фірма, яка їх розробила, немає фінансування !!!
це державна зрада військово-політичного керівника ?
безумовно!
.
Якщо з 3000 щомімячних фламінгів виділити калька сот для цієї цілі доставки КАБ. )))
Foreign Policy закликає повернутися до принципу стримування, який свого часу запропонував американський дипломат, політолог та історик Джордж Кеннан щодо СРСР.
Новий підхід має виходити з нинішньої реальності та передбачати:
визнання неминучої ворожості Росії під керівництвом путіна;
підвищення ціни війни для Росії - всередині країни та за її межами;
економічне обмеження Росії, зокрема через конфіскацію заморожених активів і розширення вторинних санкцій проти партнерів Кремля (від Китаю до ОАЕ);
послаблення проросійських режимів у сусідніх країнах - від Придністров'я до Білорусі;
підтримку проєвропейських сил, зокрема на кшталт команди Маї Санду у Молдові;заохочення внутрішнього тиску в самій Росії, адже саме внутрішні процеси історично повалювали авторитарні режими.
>під керівництвом путіна;
знов ця помилка, будь-яка рашка, під будь-яким лідором буде небезпечною
Людей знищували і найдорожчу техніку
Є ше в нас спеціаліхований ЗРК проти КАБ та дронів . Але грошей на його виробництво клован виділяти відмовляєтся.
Треба підвищити до Скумбрії !!!
А також створити космічні лазерні станції
Тоді Україні доведеться створити ще 500 приватних фірм, які за рік виготовлять 1000 дронів дорожче шахеда і слабше артснаряда. Але головне - це генеруватиме прибуток, внукам вистачить.
И да пугать еще Европу что ху*ло нападет.
Може це попередження.для нас?
Але, що з цим робити?
В моїй невеличкий родині військовозобов'язаний - тільки зять, який у ЗСУ з 16 березня 2022. Він "піджак".
Про те, що порятунку немає?
І навіщо?
Що ми маємо зробити з такими висновками?
Є який підтекст для народу України?
Чи це.реклама впк росії?