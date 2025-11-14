Россия планирует произвести до 120 000 планирующих авиабомб до конца года, - ГУР
Россия планирует до конца 2025 года изготовить до 120 000 дешевых планирующих авиационных бомб, включая 500 новых с большей дальностью поражения.
Об этом Reuters сообщил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Кремль наращивает производство КАБ
Отмечается, что это количество включает как новые боеприпасы, так и уже имеющиеся бомбы, модернизированные для планирования.
По словам Скибицкого, ежедневно Россия запускает по Украине от 200 до 250 планирующих авиабомб.
"Сбить их можно, но количество этих авиабомб, произведенных в Российской Федерации... огромно. Это угроза. Угроза, которая требует от нас адекватного реагирования", - подчеркнул представитель военной разведки.
Бомбы могут заменить ракеты
Он также рассказал, что Россия запускает серийное производство новой планирующей авиабомбы, способной преодолевать расстояние до 200 км от точки сброса с истребителя. До конца 2025 года Москва намерена изготовить около 500 единиц.
Также Скибицкий считает, что россияне работают над модификациями, которые позволят авиабомбам летать на расстояние до 400 км для большего ущерба городам. Ожидается, что они смогут заменить ракеты.
Производство "Шахедов"
Также в ГУР оценили объемы производства российских ударных дронов.
По данным разведки, Россия в 2025 году планирует произвести около 70 000 беспилотников большой дальности, включая 30 000 "Шахедов".
"Они начинали с 30 дронов в месяц, теперь 30 могут летать над одной целью. Они безусловно хотят нас сломить и дестабилизировать внутреннюю ситуацию", - добавил Скибицкий.
