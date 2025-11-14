РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12133 посетителя онлайн
Новости РФ увеличивает производство оружия Производство шахедов в России
1 842 24

Россия планирует произвести до 120 000 планирующих авиабомб до конца года, - ГУР

Российская планирующая бомба

Россия планирует до конца 2025 года изготовить до 120 000 дешевых планирующих авиационных бомб, включая 500 новых с большей дальностью поражения.

Об этом Reuters сообщил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Кремль наращивает производство КАБ

Отмечается, что это количество включает как новые боеприпасы, так и уже имеющиеся бомбы, модернизированные для планирования.

По словам Скибицкого, ежедневно Россия запускает по Украине от 200 до 250 планирующих авиабомб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ запустила серийное производство авиабомб с дальностью поражения до 200 км, - ГУР

"Сбить их можно, но количество этих авиабомб, произведенных в Российской Федерации... огромно. Это угроза. Угроза, которая требует от нас адекватного реагирования", - подчеркнул представитель военной разведки.

Бомбы могут заменить ракеты

Он также рассказал, что Россия запускает серийное производство новой планирующей авиабомбы, способной преодолевать расстояние до 200 км от точки сброса с истребителя. До конца 2025 года Москва намерена изготовить около 500 единиц.

Также Скибицкий считает, что россияне работают над модификациями, которые позволят авиабомбам летать на расстояние до 400 км для большего ущерба городам. Ожидается, что они смогут заменить ракеты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники обнаружили и обезвредили российскую авиабомбу КАБ-500 в Сумской области. ВИДЕО

Производство "Шахедов"

Также в ГУР оценили объемы производства российских ударных дронов.

По данным разведки, Россия в 2025 году планирует произвести около 70 000 беспилотников большой дальности, включая 30 000 "Шахедов".

"Они начинали с 30 дронов в месяц, теперь 30 могут летать над одной целью. Они безусловно хотят нас сломить и дестабилизировать внутреннюю ситуацию", - добавил Скибицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ штурмует позиции на Покровском направлении малыми группами и дронами-"матками", - 117 ОВМБр

Автор: 

бомба (381) россия (98035) Скибицкий Вадим (296) ГУР (655) КАБ (468) Шахед (1640)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Скільки плануючих авіабомб Україна планує виробити цього року? Наче українці особисто не бачать скільки кожну ніч яка купа заліза летить, гур вже нагадує кєпа який тільки констатує.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:03 Ответить
+14
Міндіч втік, але справа його живе. Зеля пообіцяє мільйон!
показать весь комментарий
14.11.2025 20:07 Ответить
+13
чому ми досі не спромоглися виробляти плануючі авіабомби ?

тому що українська фірма, яка їх розробила, немає фінансування !!!

це державна зрада військово-політичного керівника ?

безумовно!

.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільки плануючих авіабомб Україна планує виробити цього року? Наче українці особисто не бачать скільки кожну ніч яка купа заліза летить, гур вже нагадує кєпа який тільки констатує.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:03 Ответить
Що таке 120 000 плануючих авіабомб проти 3000 фламінго?
показать весь комментарий
14.11.2025 20:03 Ответить
Міндіч втік, але справа його живе. Зеля пообіцяє мільйон!
показать весь комментарий
14.11.2025 20:07 Ответить
Розкажіть це херанту і нехай думає як цьому протидіяти!
показать весь комментарий
14.11.2025 20:09 Ответить
Ну то в"їбіть по одному заводу - по другому - нах цей фактаж
показать весь комментарий
14.11.2025 20:10 Ответить
Так кокс не дозволяє! Міллерово біля кордону з Україною, розбудовується щосили і стоїть ціле.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:24 Ответить
КабМіндічі з деркачем та сівковичем, щось ще придумають проти України!!!
показать весь комментарий
14.11.2025 20:11 Ответить
Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року, - Скібіцький

Джерело: https://censor.net/ua/n3543295
показать весь комментарий
14.11.2025 20:12 Ответить
чому ми досі не спромоглися виробляти плануючі авіабомби ?

тому що українська фірма, яка їх розробила, немає фінансування !!!

це державна зрада військово-політичного керівника ?

безумовно!

.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:13 Ответить
Зате "єдиний марафєт" з "95тим ква́рталом" фінансуються безперебійно!
показать весь комментарий
14.11.2025 21:06 Ответить
Потому что мы их не можем сбрасывать. Их даже разрабатывать не надо - их тысячи валяются невзорвавшихся, вместе с модулями планирования и коррекции. Бери да клепай. Вот только есть проблема - чтобы сбросить такую бомбу на укрепления противника нужно подойти на расстояние 50 километров к линии фронта на высоте 10-12 километров. И такой самолет на радарах будет наверное аж из Владивостока виден. Вышлют навстречу су35 с ракетой р-37 и собьют наш самолет. КАБ это примитивное оружие которое работает против нас только потому что нам нечем достать то что по нам этими кабами кидается. Да, новые бомбы с реактивным двигателем это совсем другое, но это уже не КАБ а по факту крылатая ракета, которая стоит совсем других денег и совсем другие ресурсы требуются. И их не получится выпускать сотнями тысяч.
показать весь комментарий
14.11.2025 21:14 Ответить
Нє ну дякуємо що сказали,аж легше на душі
показать весь комментарий
14.11.2025 20:16 Ответить
в сьогоднішньому відосику "ми плануємо виробити мільйон міндичів до початку грудня"
показать весь комментарий
14.11.2025 20:16 Ответить
BBC
Foreign Policy закликає повернутися до принципу стримування, який свого часу запропонував американський дипломат, політолог та історик Джордж Кеннан щодо СРСР.

Новий підхід має виходити з нинішньої реальності та передбачати:
визнання неминучої ворожості Росії під керівництвом путіна;
підвищення ціни війни для Росії - всередині країни та за її межами;
економічне обмеження Росії, зокрема через конфіскацію заморожених активів і розширення вторинних санкцій проти партнерів Кремля (від Китаю до ОАЕ);
послаблення проросійських режимів у сусідніх країнах - від Придністров'я до Білорусі;
підтримку проєвропейських сил, зокрема на кшталт команди Маї Санду у Молдові;заохочення внутрішнього тиску в самій Росії, адже саме внутрішні процеси історично повалювали авторитарні режими.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:19 Ответить
>визнання неминучої ворожості Росії під керівництвом путіна;
>під керівництвом путіна;

знов ця помилка, будь-яка рашка, під будь-яким лідором буде небезпечною
показать весь комментарий
14.11.2025 20:36 Ответить
Та фігня, ось поп'ємо кави на набережній Ялти і розфігачимо всі кацапські заводи хвламінгами, виструганими із міліарда дерев, а міліон дронів за обманки підуть. Якщо що не так, то вчітіля-пидагоги па-пріколу із з/п в 4 косаря допоможуть.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:24 Ответить
120 000 / 365 = 328 шт за добу, 328 / 24 = 13 бомбів щогодини, ето вам нє хухри-мухри, кацапатіхналогія однако.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:32 Ответить
При Залужному проблема КАБів вирішувалася успішно з допомогою ЗРК ПЕТРІОТ що працював з засідки. Після того як клован зняв Залужного, хтось здав ворогу позицію блукаючого ПЕТРІОТА і ворог його знищив.
Є ше в нас спеціаліхований ЗРК проти КАБ та дронів . Але грошей на його виробництво клован виділяти відмовляєтся.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:39 Ответить
Насколько мне известно - искандерами накрыли транспортно-заряжающие машины тогда, не пусковые и тем более не радар. Может когда то в другой раз.
показать весь комментарий
14.11.2025 21:05 Ответить
А у нас фламинги, форели,нептуны, зевсы,прометеи и пиз@дуны.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:48 Ответить
Що, знову росія збільшує масове виробництво якогось дешевого, далекобійного і ефективного засобу ураження? Не може бути.

Тоді Україні доведеться створити ще 500 приватних фірм, які за рік виготовлять 1000 дронів дорожче шахеда і слабше артснаряда. Але головне - це генеруватиме прибуток, внукам вистачить.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:49 Ответить
А зеле главное чтобы деньги на марафон шли, что его любимого показывали.....

И да пугать еще Европу что ху*ло нападет.
показать весь комментарий
14.11.2025 20:51 Ответить
Стісняюсь спитать: Кому адресовані такі повідомлення? Міравой апщєствєнасті? Urbi et orbi?
показать весь комментарий
14.11.2025 21:11 Ответить
 
 