Пограничники обнаружили и обезвредили российскую авиабомбу КАБ-500 в Сумской области. ВИДЕО

Военнослужащие 5-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины обнаружили и обезвредили не детонированную управляемую авиационную бомбу КАБ-500, которую российские войска выпустили по одной из общин Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, саперное подразделение оперативно провело изъятие и транспортировку боеприпаса на специально определенную площадку, где бомбу успешно обезвредили контролируемым подрывом. Видео с операции обнародовано на официальном Telegram-канале Госпогранслужбы.

бомба (377) Госпогранслужба (6825) Сумская область (3653) разминирование (736) КАБ (429)
Це мабуть вітькоффу, ось так, передавав своє вітання прутін???
10.09.2025 11:56 Ответить
 
 