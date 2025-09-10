Пограничники обнаружили и обезвредили российскую авиабомбу КАБ-500 в Сумской области. ВИДЕО

Военнослужащие 5-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины обнаружили и обезвредили не детонированную управляемую авиационную бомбу КАБ-500, которую российские войска выпустили по одной из общин Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, саперное подразделение оперативно провело изъятие и транспортировку боеприпаса на специально определенную площадку, где бомбу успешно обезвредили контролируемым подрывом. Видео с операции обнародовано на официальном Telegram-канале Госпогранслужбы.

