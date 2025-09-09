"Ураган", автомобиль и два мотоцикла: украинские пограничники уничтожают технику врага вблизи Покровска. ВИДЕО
Пилот разведывательно-ударного комплекса "Феникс" ГПСУ ликвидировал очередную реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган" на Покровском направлении - это уже второе уничтожение за последние четыре дня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео удара обнародовано в телеграм-канале бригады. В момент атаки российские военные готовили установку к обстрелу, но дрон попал точно в цель. Вместе с "Ураганом" сгорели автомобиль и два мотоцикла, находившиеся рядом.
