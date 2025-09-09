"Ураган", авто та два мотоцикли: українські прикордонники знищують техніку ворога поблизу Покровська. ВIДЕО
Пілот розвідувально-ударного комплексу "Фенікс" ДПСУ ліквідував чергову реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган" на Покровському напрямку - це вже друге знищення за останні чотири дні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео удару оприлюднено в телеграм-каналі бригади. У момент атаки російські військові готували установку до обстрілу, але дрон влучив точно в ціль. Разом із "Ураганом" згоріли автомобіль і два мотоцикли, що перебували поруч.
