"Ураган", авто та два мотоцикли: українські прикордонники знищують техніку ворога поблизу Покровська. ВIДЕО

Пілот розвідувально-ударного комплексу "Фенікс" ДПСУ ліквідував чергову реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган" на Покровському напрямку - це вже друге знищення за останні чотири дні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео удару оприлюднено в телеграм-каналі бригади. У момент атаки російські військові готували установку до обстрілу, але дрон влучив точно в ціль. Разом із "Ураганом" згоріли автомобіль і два мотоцикли, що перебували поруч.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант у Вовчанську застрелився після атаки українського дрона. ВIДЕО