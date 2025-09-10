УКР
644 1

Прикордонники виявили та знешкодили російську авіабомбу КАБ-500 в Сумській області. ВIДЕО

Військовослужбовці 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України виявили та знешкодили нездетоновану керовану авіаційну бомбу КАБ-500, яку російські війська випустили по одній із громад Сумської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саперний підрозділ оперативно провів вилучення та транспортування боєприпасу на спеціально визначений майданчик, де бомбу успішно знешкодили контрольованим підривом. Відео з операції оприлюднено на офіційному Telegram-каналі Держприкордонслужби.

бомба (241) Держприкордонслужба ДПСУ (6396) Сумська область (4213) розмінування (1025) КАБ (430)
Це мабуть вітькоффу, ось так, передавав своє вітання прутін???
10.09.2025 11:56 Відповісти
 
 