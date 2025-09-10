Прикордонники виявили та знешкодили російську авіабомбу КАБ-500 в Сумській області. ВIДЕО
Військовослужбовці 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України виявили та знешкодили нездетоновану керовану авіаційну бомбу КАБ-500, яку російські війська випустили по одній із громад Сумської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саперний підрозділ оперативно провів вилучення та транспортування боєприпасу на спеціально визначений майданчик, де бомбу успішно знешкодили контрольованим підривом. Відео з операції оприлюднено на офіційному Telegram-каналі Держприкордонслужби.
