Удар РФ по критичній інфраструктурі на Харківщині: Понад 100 тис. споживачів залишилися без тепла

Унаслідок російського нічного обстрілу критичної інфраструктури в Харківській області без теплопостачання залишилися понад 100 тис. абонентів.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це розповів у телеефірі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Внаслідок нічної атаки на один із наших енергетичних об’єктів в області є проблема з теплопостачанням по місту Харкову і кількох населених пунктах області, загалом це понад 100 тис. абонентів. Однак всі наші служби працюють, щоб і ліквідувати наслідки і відновити надання комунальних послуг", – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що ситуація із водопостачанням у Харкові стабілізується, електропостачання до громад, які були знеструмлені внаслідок обстрілів протягом останніх днів, відновили. В області діють планові відключення.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей.