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Новини Обстріли Харківщини
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Удар РФ по критичній інфраструктурі на Харківщині: Понад 100 тис. споживачів залишилися без тепла

Теплопостачання в Харкові та області

Унаслідок російського нічного обстрілу критичної інфраструктури в Харківській області без теплопостачання залишилися понад 100 тис. абонентів.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ, про це розповів у телеефірі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Внаслідок нічної атаки на один із наших енергетичних об’єктів в області є проблема з теплопостачанням по місту Харкову і кількох населених пунктах області, загалом це понад 100 тис. абонентів. Однак всі наші служби працюють, щоб і ліквідувати наслідки і відновити надання комунальних послуг", – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що ситуація із водопостачанням у Харкові стабілізується, електропостачання до громад, які були знеструмлені внаслідок обстрілів протягом останніх днів, відновили. В області діють планові відключення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив ракетами по передмістю Харкова

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. 

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обстріл (34391) опалення (1071) Харків (6129) Харківська область (2817) Харківський район (923)
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та виберіть нарешті одне кацапське місто і потушіть там все повністю електрику, газ, тепло, залізницю , АЗС ! не вже не можно відправити в якійсь Брянськ 60-70 дронів ?
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26.11.2025 19:52 Відповісти
Залишити без тепла бєлгород? Чи воронєж? А навіщо? Краще в підсобку якогось завода в чєбоксарах попасти одним "мопедом" та розказати про перемогу. ..Оці всі казочки.."та ми туди а вони сюди" до сраки. Кацапи реагують тільки через власний горб. А власний горб....це знищена багатоповерхівка десь в центрі смолєнска. Бажано з купою жертв. Ось і все.
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26.11.2025 20:00 Відповісти
Абсолютно підтримую! Згадайте, який шок був на московії, коли три "бойовики" грохнули якийсь торговий центр у москві! Але не можна, бо ми ж гуманісти...
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26.11.2025 22:35 Відповісти
 
 