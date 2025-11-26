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Ворог ударив ракетами по передмістю Харкова
У ніч проти середи, 26 листопада, війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову. У місті було чути вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по передмістю
"Ворог наніс ракетні удари по передмістю Харкова. Наслідки влучання уточнюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.
Більше даних про наслідки ворожої атаки наразі немає.
Що передувало?
Як повідомлялося, з вечора 23 листопада росіяни завдали численних ударів дронами по Харкову. Загинули четверо містян, 13 поранені. Руйнувань зазнали приватні й багатоповерхові будинки, виникли пожежі.
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