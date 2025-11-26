В ночь на среду, 26 ноября, войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову. В городе были слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по пригороду

"Враг нанес ракетные удары по пригороду Харькова. Последствия попадания уточняются. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Более подробных данных о последствиях вражеской атаки пока нет.

Читайте также: Сутки на Харьковщине: погибли 5 человек, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Как сообщалось, с вечера 23 ноября россияне нанесли многочисленные удары дронами по Харькову. Погибли четверо горожан, 13 ранены. Разрушениям подверглись частные и многоэтажные дома, возникли пожары.

Читайте также: Последствия массированной дронной атаки РФ на Харьков: пострадали 32 человека, повреждены автомобили и гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж