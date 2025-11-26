1 152 0
Враг нанес ракетные удары по пригороду Харькова
В ночь на среду, 26 ноября, войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову. В городе были слышны взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по пригороду
"Враг нанес ракетные удары по пригороду Харькова. Последствия попадания уточняются. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Более подробных данных о последствиях вражеской атаки пока нет.
Что предшествовало?
Как сообщалось, с вечера 23 ноября россияне нанесли многочисленные удары дронами по Харькову. Погибли четверо горожан, 13 ранены. Разрушениям подверглись частные и многоэтажные дома, возникли пожары.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль