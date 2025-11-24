Сутки на Харьковщине: погибли 5 человек, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне из различных видов вооружения обстреливали город Харьков и населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Купянского районов. Против гражданского населения враг использовал беспилотники и управляемые авиабомбы.

Удар по Харькову

Вечером армия РФ осуществила массированную атаку по Харькову с применением беспилотников. Попадания произошли в Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах. От ударов врага погибли четверо харьковчан, еще 13 пострадали. Среди пострадавших – 12-летний мальчик и 11-летняя девочка. Им оказали помощь на месте.

Чугуевский район

23 ноября ориентировочно в 23:00 четыре российских ударных беспилотника нанесли удар по агрофирме в Чугуевском районе. Произошел пожар. Погибло более полусотни свиней, повреждены здания. Охранник - женщина - получила острую реакцию на стресс.

Купянский район

Также около 22:00 в результате вражеского удара по г. Купянск погиб мужчина.

Ориентировочно в 12:30 российские военные осуществили обстрел с. Садовод в Купянском районе: повреждены домовладения. Предварительно установлено, что российская армия нанесла удар по населенному пункту из РСЗО "Град".

Из-за непрекращающихся обстрелов россиянами Купянского района повреждены дома и домовладения, гражданский автомобиль.

Богодуховский район

Под атакой двух FPV-дронов 23 ноября около 16:00 оказалось с. Одноробівка Богодуховского района.

В результате разрушены частный дом, хозяйственные постройки, энергосети. Пострадавших нет.

Изюмский район

В с. Студенок Изюмского района вчера днем вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю компании мобильной связи. Бригада проводила техническое обслуживание. Никто не пострадал. Транспортное средство полностью сгорело.

