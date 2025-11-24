Доба на Харківщині: загинули 5 людей, зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни з різних видів озброєння гатили по місту Харків та населених пунктах Чугуївського, Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Куп’янського районів. Проти цивільного населення ворог використовував безпілотники та керовані авіабомби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі та у поліції області

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Удар по Харкову

Ввечері армія РФ здійснила масовану атаку по Харкову із застосуванням безпілотників. Влучання були у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Від ударів ворога загинули четверо харків’ян, ще 13 постраждали. Серед потерпілих – 12-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. Їм надали допомогу на місці.

Чугуївський район

23 листопада орієнтовно о 23:00 чотири російські ударні безпілотники вдарили по агрофірмі у Чугуївському районі. Сталась пожежа. Загинуло більше пів сотні свиней, пошкоджено будівлі. Охоронець - жінка - отримала гостру реакцію на стрес.

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Куп'янський район

Також близько 22:00 внаслідок ворожого удару по м. Купʼянськ загинув чоловік.

Орієнтовно о 12:30 російські військові здійснили обстріл с. Садовод у Купʼянському районі: пошкоджено домоволодіння. Попередньо встановлено, що російська армія вдарила по населеному пункту з РСЗВ "Град".

Через невпинні обстріли росіянами Купʼянського району пошкоджені будинки та домоволодіння, цивільний автомобіль.

Богодухівський район

Під атакою двох FPV-дронів 23 листопада близько 16:00 було с. Одноробівка Богодухівського району.

В результаті зруйновані приватний будинок, господарчі споруди, енергомережі. Постраждалих немає.

Ізюмський район

У с. Студенок Ізюмського району вчора вдень ворожий FPV-дрон вдарив по авто компанії мобільного звʼязку. Бригада проводила технічне обслуговування. Ніхто не постраждав. Транспортний засіб повністю вигорів.

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