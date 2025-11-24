Ворог ударив по Херсону: загинула жінка, є поранена

Сьогодні, 24 листопада, близько 09:00 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по Херсону

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки загинула 61-річна жінка.

"Також бригада швидкої доставила до лікарні 39-річну херсонку, яка дістала вибухову травму й уламкове поранення ноги. Вона отримує всю необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.

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Обстріли Херсонщини

За даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Станіслав, Олександрівка, Урожайне, Новорайськ, Берислав, Білозерка, Нововоронцовка, Петропавлівка, Українка, Шевченківка, Антонівка, Кізомис, Софіївка, Садове, Придніпровське, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Осокорівка, Високе, Веселе, Дудчани, Іванівка, Козацьке, Львове, Ольгівка, Токарівка, Томарине, Червоний Маяк та місто Херсон.

Наслідки

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі", - йдеться у повідомленні.

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Через російську агресію 5 людей дістали поранення.