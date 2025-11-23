Наслідки ворожих ударів по Херсонщині: Четверо загиблих та 11 поранених, пошкоджено цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники обстрілювали територію Херсонської області з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, атакували безпілотниками різних типів, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та відділ комунікації поліції Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Зарічне, Іванівка, Інгулець, Микільське, Понятівка, Берислав, Тараса Шевченка, Томарине, Новорайськ, Степне, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Осокорівка, Шевченківка, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Гаврилівка, Золота Балка, Дудчани, Милове, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Загиблі та поранені

"Внаслідок ворожих ударів четверо цивільних загинули та 11 отримали поранення, серед них малолітня дитина", - зазначили в поліції.

Пошкодження через атаки

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області.

У результаті ворожих влучань пошкоджень зазнали п’ять багатоквартирних будинків та 18 приватних домоволодінь, вісім автомобілів, адміністративна будівля та приміщення магазину, господарська споруда, вежа мобільного зв’язку, будівля комунального підприємства, АЗС.

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Удари по Херсону

Після опівночі військові рф з артилерії обстріляли мікрорайон "Північний". Внаслідок "прильотів" пошкоджені 11 приватних будинків, дві багатоповерхівки, господарська споруда та три цивільні транспортні засоби.

Опівдні прибережна територія Центрального району Херсона потрапила під мінометний обстріл. Внаслідок вибухів пошкодило адміністративну будівлю.

Під артилерійським обстрілом військових рф опинилася прибережна житлова забудова Дніпровського району. В результаті "прильотів" пошкоджено два приватні домоволодіння та смертельні травми отримали три жінки – одній із них 75, іншій 79 років, особа третьої загиблої встановлюється. Крім цього, поранень зазнали ще троє жінок віком 63, 77 та 78 років, яких працівники поліції оперативно евакуювали для надання необхідної медичної допомоги.

Також внаслідок артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок у мікрорайоні "Таврійський", приватну оселю в Корабельному районі.

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Крім того, у Корабельному районі Херсона російський FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

У мікрорайоні "ХБК" оператор російського БпЛА скинув вибухівку поруч із 39-річною жінкою. Її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненнями обох гомілок і тулуба.

Обстріли області

Вранці в Микільському після скиду росіянами боєприпасу з дрону пошкоджень зазнала приватна оселя.

Також внаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок у Білозерці.

На околиці Інгульця російський FPV-дрон влучив у цивільний мікроавтобус. В результаті постраждали двоє чоловіків віком 24 та 54 роки. Обоє отримали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. У меншого за віком постраждалого також контузія й дрібні осколкові поранення спини та голови.

Під артилерійським ударом перебував Кізомис. Один із російських снарядів влучив у приватний будинок, на місці загинула 77-річна пенсіонерка.

Ввечері росіяни дронами-камікадзе атакували будівлю магазину в Степному. В результаті влучань мінно-вибухову травму та осколкові поранення різних частин тіла дістав 38-річний чоловік.

Впродовж дня у Нововоронцовці FPV-дронами військові рф пошкодили два транспортні засоби, вежу мобільного зв’язку, багатоквартирний будинок та АЗС, після чого виникла пожежа.

У Новорайську через атаку ворожого БпЛА пошкоджено будівлю місцевого комунального підприємства.

Ще по одному автомобілю дронами пошкоджено поблизу Зарічного та в Дніпровському районі Херсона.

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Попередні атаки

До лікарні звернувся 42-річний житель Білозерки. У нього виявили мінно-вибухову травму та термічні опіки обох ніг, які чоловік отримав 17-го листопада внаслідок скиду боєприпасу на територію його домоволодіння.

Також до медзакладу з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями тіла доставили 4-річну дівчинку. Як з’ясувалося, поранення дитина отримала під час обстрілу Корабельного району 21-го листопада.

Вчора по допомогу лікарів звернулися ще двоє жінок віком 44 та 68 років. Вони також отримали поранення після російських обстрілів 21-го листопада.

Наслідки атак









