Последствия вражеских ударов по Херсонской области: четверо погибших и 11 раненых, повреждены гражданские объекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали территорию Херсонской области из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, атаковали беспилотниками различных типов, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин и отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Инженерное, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Заречное, Ивановка, Ингулец, Никольское, Понятовка, Берислав, Тараса Шевченко, Томарино, Новорайск, Степное, Червоный Маяк, Нововоронцовка, Осокоровка, Шевченковка, Бургунка, Львово, Одрадокаменка, Ольговка, Гавриловка, Золотая Балка, Дудчаны, Миловое, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Погибшие и раненые

"В результате вражеских ударов четверо гражданских погибли и 11 получили ранения, среди них малолетний ребенок", - отметили в полиции.

Повреждения в результате атак

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области.

В результате вражеских попаданий повреждения получили пять многоквартирных домов и 18 частных домовладений, восемь автомобилей, административное здание и помещение магазина, хозяйственная постройка, башня мобильной связи, здание коммунального предприятия, АЗС.

Удары по Херсону

После полуночи военные РФ из артиллерии обстреляли микрорайон "Северный". В результате "прилетов" повреждены 11 частных домов, две многоэтажки, хозяйственная постройка и три гражданских транспортных средства.

В полдень прибрежная территория Центрального района Херсона попала под минометный обстрел. В результате взрывов повреждено административное здание.

Под артиллерийский обстрел военных РФ попала прибрежная жилая застройка Днепровского района. В результате "прилетов" повреждены два частных домовладения и смертельные травмы получили три женщины – одной из них 75, другой 79 лет, личность третьей погибшей устанавливается. Кроме этого, ранения получили еще три женщины в возрасте 63, 77 и 78 лет, которых сотрудники полиции оперативно эвакуировали для оказания необходимой медицинской помощи.

Также в результате артобстрела поврежден многоквартирный дом в микрорайоне "Таврийский", частный дом в Корабельном районе.

Кроме того, в Корабельном районе Херсона российский FPV-дрон повредил частный дом.

В микрорайоне "ХБК" оператор российского БПЛА сбросил взрывчатку рядом с 39-летней женщиной. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и ранениями обеих голеней и туловища.

Обстрелы области

Утром в Никольском после сброса россиянами боеприпаса с дрона повреждения получило частное жилье.

Также в результате артобстрела поврежден частный дом в Белозерке.

На окраине Ингульца российский FPV-дрон попал в гражданский микроавтобус. В результате пострадали двое мужчин в возрасте 24 и 54 лет. Оба получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы. У младшего по возрасту пострадавшего также контузия и мелкие осколочные ранения спины и головы.

Под артиллерийским ударом находился Кизомыс. Один из российских снарядов попал в частный дом, на месте погибла 77-летняя пенсионерка.

Вечером россияне дронами-камикадзе атаковали здание магазина в Степном. В результате попаданий минно-взрывную травму и осколочные ранения различных частей тела получил 38-летний мужчина.

В течение дня в Нововоронцовке FPV-дронами военные РФ повредили два транспортных средства, башню мобильной связи, многоквартирный дом и АЗС, после чего возник пожар.

В Новорайске в результате атаки вражеского БПЛА повреждено здание местного коммунального предприятия.

Еще по одному автомобилю дронами повреждены вблизи Заречного и в Днепровском районе Херсона.

Предыдущие атаки

В больницу обратился 42-летний житель Белозерки. У него обнаружили минно-взрывную травму и термические ожоги обеих ног, которые мужчина получил 17 ноября в результате сброса боеприпаса на территорию его домовладения.

Также в медучреждение с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями тела доставили 4-летнюю девочку. Как выяснилось, ранения ребенок получил во время обстрела Корабельного района 21 ноября.

Вчера за помощью к врачам обратились еще две женщины в возрасте 44 и 68 лет. Они также получили ранения после российских обстрелов 21 ноября.

