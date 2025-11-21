Из-за вражеских обстрелов Херсонщины 1 человек погиб, 8 получили ранения, также повреждена больница в Херсоне. ВИДЕО

Российская армия продолжает наносить целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре правобережной Херсонщины.

За минувшие сутки оккупационные войска атаковали 23 населенных пункта и город Херсон, сообщает Цензор.НЕТ.

Как известно, под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Белозерка, Молодежное, Золотая Балка, Камышаны, Костырка, Антоновка, Софиевка, Днепровское, Приднепровское, Кизомыс, Берислав, Бургунка, Веселое, Ивановка, Казацкое, Львово, Никольское, Николаевка, Монастырское, Новоберислав, Отрадокаменка, Ольговка, Понятовка и Херсон.

Детали обстрелов

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 16 частных домов. Также оккупанты повредили телерадиовышку и газопровод. Утечка газа перекрыта, угроз и пожаров пока нет.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 получили ранения, из них - 1 ребенок.

Оккупанты обстреляли медучреждение в Херсоне

Также этой ночью российские военные обстреляли одно из медучреждений в Херсоне. В результате "прилета" в здании выбито около двух десятков окон, а также повреждены потолок, компьютерная техника и медоборудование. К счастью, пострадавших среди людей нет.

