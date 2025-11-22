Четыре человека погибли и пять получили ранения вследствие вражеских ударов по Херсонщине

В течение дня 22 ноября российские войска наносили удары по Херсону, Кизомысу и Ингульцу на Херсонщине, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Атаки на Херсон

Ориентировочно в 14:20 российские войска обстреляли Днепровский район Херсона.



Вследствие атаки стало известно о двух пострадавших. Предварительно, женщины, которым 78 и 63 года, они получили взрывные травмы. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Позже стало известно также об одной погибшей жительнице Херсона.



"Ориентировочно в 14:30 вследствие вражеского обстрела погибла 78-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким убитой", - сообщил глава ОВА Прокудин.

Вследствие этого обстрела пострадала еще одна 77-летняя херсонка - получила взрывную травму, контузию и осколочные ранения ноги. Ее доставили в больницу.

Впоследствии Прокудин сообщил о гибели еще двух женщин из-за российского обстрела Днепровского района Херсона.

"Сейчас соответствующие службы устанавливают личности погибших. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

Обстрел Кизомыса

Около 10:00 российские военные обстреляли из артиллерии Кизомыс.



Вследствие "прилета" в жилой дом смертельные ранения получила женщина 1949 года рождения.

Удар по автомобилю возле Ингульца

Российские оккупанты атаковали с дрона гражданский автомобиль вблизи села Ингулец Дарьевской громады.

Вследствие вражеского удара 50-летний мужчина получил взрывную и открытую черепно-мозговую травмы. Его состояние – тяжелое. Медики делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Также бригада "скорой" доставила в больницу в среднем состоянии тяжести 24-летнего местного жителя. У него диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочные ранения спины и головы.

