Чотири людини загинули та п’ятеро поранені внаслідок ворожих ударів по Херсонщині

Упродовж дня 22 листопада російські війська завдавали ударів но Херсону, Кізомису та Інгульцю в Херсонській області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Атаки на Херсон

Орієнтовно о 14:20 російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона.



Унаслідок атаки стало відомо про двох постраждалих. Попередньо, жінки, яким 78 та 63 роки, вони дістали вибухові травми. Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Пізніше стало відомо також про одну загиблу жительку Херсона.



"Орієнтовно о 14:30 внаслідок ворожого обстрілу загинула 78-річна жінка. Мої співчуття рідним і близьким вбитої", - повідомив голова ОВА Прокудін.

Унаслідок цього обстрілу постраждала ще одна 77-річна херсонка - дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення ноги. Її доставили до лікарні.

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Згодом Прокудін повідомив про загибель ще двох жінок через російський обстріл Дніпровського району Херсона.

"Нині відповідні служби встановлюють особи загиблих. Мої співчуття рідним і близьким", - написав він.

Обстріл Кізомиса

Так, близько 10:00 російські військові обстріляли з артилерії Кізомис.



Унаслідок "прильоту" у житловий будинок смертельні поранення дістала жінка 1949 року народження.

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Удар по автівці біля Інгульця

Російські окупанти атакували з дрона цивільну автівку поблизу села Інгулець Дарʼївської громади.

Унаслідок ворожого удару 50-річний чоловік дістав вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Його стан – тяжкий. Медики роблять все можливе, щоб урятувати його життя.

Також бригада "швидкої" доставила до лікарні у середньому стані тяжкості 24-річного місцевого жителя. У нього діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення спини й голови.

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