Обстрелы Харьковщина
848 3

Удар РФ по критической инфраструктуре на Харьковщине: Более 100 тыс. потребителей остались без тепла

Теплоснабжение в Харькове и области

В результате российского ночного обстрела критической инфраструктуры в Харьковской области без теплоснабжения остались более 100 тыс. абонентов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом рассказал в телеефире начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате ночной атаки на один из наших энергетических объектов в области есть проблема с теплоснабжением по городу Харькову и нескольким населенным пунктам области. В общей сложности - это более 100 тыс. абонентов. Но все наши службы работают, чтобы и ликвидировать последствия и восстановить предоставление коммунальных услуг", – сказал Синегубов.

Он отметил, что ситуация с водоснабжением в Харькове стабилизируется, электроснабжение в населенные пункты, которые были обесточены в результате обстрелов в последние дни, восстановлено. В области действуют плановые отключения.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей. 

та виберіть нарешті одне кацапське місто і потушіть там все повністю електрику, газ, тепло, залізницю , АЗС ! не вже не можно відправити в якійсь Брянськ 60-70 дронів ?
26.11.2025 19:52 Ответить
Залишити без тепла бєлгород? Чи воронєж? А навіщо? Краще в підсобку якогось завода в чєбоксарах попасти одним "мопедом" та розказати про перемогу. ..Оці всі казочки.."та ми туди а вони сюди" до сраки. Кацапи реагують тільки через власний горб. А власний горб....це знищена багатоповерхівка десь в центрі смолєнска. Бажано з купою жертв. Ось і все.
26.11.2025 20:00 Ответить
Абсолютно підтримую! Згадайте, який шок був на московії, коли три "бойовики" грохнули якийсь торговий центр у москві! Але не можна, бо ми ж гуманісти...
26.11.2025 22:35 Ответить
 
 