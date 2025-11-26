Удар РФ по критической инфраструктуре на Харьковщине: Более 100 тыс. потребителей остались без тепла
В результате российского ночного обстрела критической инфраструктуры в Харьковской области без теплоснабжения остались более 100 тыс. абонентов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом рассказал в телеефире начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В результате ночной атаки на один из наших энергетических объектов в области есть проблема с теплоснабжением по городу Харькову и нескольким населенным пунктам области. В общей сложности - это более 100 тыс. абонентов. Но все наши службы работают, чтобы и ликвидировать последствия и восстановить предоставление коммунальных услуг", – сказал Синегубов.
Он отметил, что ситуация с водоснабжением в Харькове стабилизируется, электроснабжение в населенные пункты, которые были обесточены в результате обстрелов в последние дни, восстановлено. В области действуют плановые отключения.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль