УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12953 відвідувача онлайн
Новини Вибух у Харкові
2 590 1

У Харкові прогримів вибух: одна людина загинула, двоє постраждали

вибух у Харкові: одна людина загинула, триває розбір завалів

Унаслідок вибуху в Шевченківському районі Харкова одна людина загинула, а двоє постраждало.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви

"Двоє людей постраждали внаслідок вибуху в Шевченківському районі Харкова", - ідеться в повідомленні

Пізніше він написав, що одна людина загинула і уточнюють, чи є ще люди під завалами.

Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

Також читайте: Павлоград повністю знеструмлений: зупинилися котельні, воду подають за розкладом

Пошкодження

За попередніми даними, пошкоджено 3 автомобілі. Також сталося займання 4 гаражів. Підрозділи ДСНС наразі ліквідують пожежі.

Також читайте: Вбитим у Відні українцем виявився 21-річний син заступника мера Харкова Кузьміна

Автор: 

вибух (4740) Харків (6144) Харківська область (2842) Харківський район (939)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ударів у відповідь по ворогу нема і не буде. Нема на це політичного рішення.
показати весь коментар
03.12.2025 15:34 Відповісти
 
 