У Харкові прогримів вибух: одна людина загинула, двоє постраждали

Унаслідок вибуху в Шевченківському районі Харкова одна людина загинула, а двоє постраждало.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Жертви

"Двоє людей постраждали внаслідок вибуху в Шевченківському районі Харкова", - ідеться в повідомленні

Пізніше він написав, що одна людина загинула і уточнюють, чи є ще люди під завалами.

Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

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Пошкодження

За попередніми даними, пошкоджено 3 автомобілі. Також сталося займання 4 гаражів. Підрозділи ДСНС наразі ліквідують пожежі.

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