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У Харкові прогримів вибух: одна людина загинула, двоє постраждали
Унаслідок вибуху в Шевченківському районі Харкова одна людина загинула, а двоє постраждало.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Жертви
"Двоє людей постраждали внаслідок вибуху в Шевченківському районі Харкова", - ідеться в повідомленні
Пізніше він написав, що одна людина загинула і уточнюють, чи є ще люди під завалами.
Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.
Пошкодження
За попередніми даними, пошкоджено 3 автомобілі. Також сталося займання 4 гаражів. Підрозділи ДСНС наразі ліквідують пожежі.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар03.12.2025 15:34 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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