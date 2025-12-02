В Запорожском районе после российской атаки без света остались 5000 абонентов
В Запорожском районе вследствие атаки российских беспилотников почти пять тысяч жителей остались без электроснабжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью", — отметил он.
Атака беспилотников
Ранее мы сообщали, что вследствие вражеских атак на энергообъекты в нескольких регионах отсутствует свет.
В Минэнерго заявили об отключении электроэнергии в следующих областях:
- Одесская;
- Донецкая;
- Харьковская;
- Днепропетровская.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно.
Вечером во вторник, 2 декабря, Россия снова запустила по Украине ударные БПЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Оставайтесь в безопасных местах!
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль