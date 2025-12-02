РУС
В Запорожском районе после российской атаки без света остались 5000 абонентов

Отключение электроэнергии в Запорожье 2 декабря

В Запорожском районе вследствие атаки российских беспилотников почти пять тысяч жителей остались без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью", — отметил он.

Атака беспилотников

Ранее мы сообщали, что вследствие вражеских атак на энергообъекты в нескольких регионах отсутствует свет.

В Минэнерго заявили об отключении электроэнергии в следующих областях:

  • Одесская;
  • Донецкая;
  • Харьковская;
  • Днепропетровская. 

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно.

Вечером во вторник, 2 декабря, Россия снова запустила по Украине ударные БПЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Оставайтесь в безопасных местах!

беспилотник (4588) энергетика (2867) Запорожская область (3851) атака (774)
