В Запорожском районе после российской атаки без света остались 5000 абонентов

В Запорожском районе вследствие атаки российских беспилотников почти пять тысяч жителей остались без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью", — отметил он.

Атака беспилотников

Ранее мы сообщали, что вследствие вражеских атак на энергообъекты в нескольких регионах отсутствует свет.

В Минэнерго заявили об отключении электроэнергии в следующих областях:

Одесская;

Донецкая;

Харьковская;

Днепропетровская.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно.

Вечером во вторник, 2 декабря, Россия снова запустила по Украине ударные БПЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Оставайтесь в безопасных местах!

