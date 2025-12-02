Сутки в Запорожской области: враг нанес более 600 ударов по населенным пунктам, повреждены 34 объекта. ФОТО
За сутки оккупанты нанесли 663 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Ряд авиаударов и массированные атаки беспилотниками
Войска РФ нанесли 28 авиационных ударов по Веселянке, Магдалиновке, Гуляйполю, Зализнычному, Терноватому и Доброполью.
380 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Орехово, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку и Доброполье.
6 обстрелов из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Варваровке, Сладкому и Успеновке.
249 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Варваровки, Доброполья и Сладкого.
Поступило 34 сообщения о повреждении жилья и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль