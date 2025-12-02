Доба на Запоріжжі: ворог завдав понад 600 ударів по населених пунктах, пошкоджено 34 об’єкти. ФОТО

Впродовж доби окупанти завдали 663 удари по 20 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Низка авіаударів та масовані атаки безпілотниками

Війська рф здійснили 28 авіаційних ударів по Веселянці, Магдалинівці, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому та Добропіллю.

380 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку та Добропілля.

6 обстрілів із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Варварівці, Солодкому та Успенівці.

249 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Надійшло 34 повідомлення про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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