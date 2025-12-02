Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы
Вечером во вторник, 2 декабря, продолжается российская атака беспилотников на территорию Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
В 18:50 - сообщалось о БПЛА из Луганской области в Харьковскую область.
В 18:55 - "Шахеды" курсом на Изюм.
В 18:56 - БПЛА на юге Сумской области курсом на запад.
В 18:57 - БПЛА курсом на Ахтырку.
В 19:14 - группа БПЛА из Луганской области в Харьковскую область.
В 19:18 - группа БПЛА на юге Харьковской области, в районе Балаклеи, Изюма курсом на Лозовую.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 декабря российские войска атаковали Украину 62 ударными БПЛА, более 35 из которых были "шахидами". ПВО и подразделения РЭБ сбили 39 дронов.
Ostap Hor
