Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы

Вечером во вторник, 2 декабря, продолжается российская атака беспилотников на территорию Украины.

Куда движутся вражеские дроны

В 18:50 - сообщалось о БПЛА из Луганской области в Харьковскую область.

В 18:55 - "Шахеды" курсом на Изюм.

В 18:56 - БПЛА на юге Сумской области курсом на запад.

В 18:57 - БПЛА курсом на Ахтырку.

В 19:14 - группа БПЛА из Луганской области в Харьковскую область.

В 19:18 - группа БПЛА на юге Харьковской области, в районе Балаклеи, Изюма курсом на Лозовую.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 декабря российские войска атаковали Украину 62 ударными БПЛА, более 35 из которых были "шахидами". ПВО и подразделения РЭБ сбили 39 дронов.

