Украинская ПВО сбила 39 вражеских БПЛА во время ночной атаки, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 2 декабря российские войска атаковали Украину 62 ударными БПЛА, более 35 из которых были "шахедами". ПВО и подразделения РЭБ сбили 39 дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Пуски вражеских БПЛА зафиксированы из районов:
- Брянская;
- Орла;
- Миллерова;
- Приморско-Ахтарская
- мыса Чауда - ТОТ Крым;
- Донецкая.
Более 35 из них – "шахеды".
Результат работы ПВО
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 39 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
"Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 8 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", - отметили в Воздушных силах.
