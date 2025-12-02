РУС
Украинская ПВО сбила 39 вражеских БПЛА во время ночной атаки, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 2 декабря российские войска атаковали Украину 62 ударными БПЛА, более 35 из которых были "шахедами". ПВО и подразделения РЭБ сбили 39 дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски вражеских БПЛА зафиксированы из районов:

  • Брянская;
  • Орла;
  • Миллерова;
  • Приморско-Ахтарская
  • мыса Чауда - ТОТ Крым;
  • Донецкая.

Более 35 из них – "шахеды".

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 39 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 8 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", - отметили в Воздушных силах.

В ночь на 2 декабря противник осуществил атаку 62 БПЛА

беспилотник (4588) ПВО (3289) Воздушные силы (2819) Шахед (1690)
