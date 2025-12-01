Более 9,7 тыс. ракет и БПЛА уничтожили силы ПВО в ноябре. ВИДЕО

В Воздушных силах рассказали о результатах работы ПВО в ноябре 2025 года.

Всего в течение месяца силы ПВО уничтожили 9 707 воздушных целей.

В частности:

11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";

51 крылатая ракета Х-101;

15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

20 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

19 крылатых ракет "Искандер-К"

2939 ударных БПЛА типа Shahed;

361 разведывательный БПЛА;

6288 БПЛА других типов.

Вылеты авиации

В течение ноября осуществлено 369 вылетов самолетов:

около 200 – на истребительное авиационное прикрытие;

более 70 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Поражение врага

"В ноябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", - подытожили там.

