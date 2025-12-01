Более 9,7 тыс. ракет и БПЛА уничтожили силы ПВО в ноябре. ВИДЕО
В Воздушных силах рассказали о результатах работы ПВО в ноябре 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Всего в течение месяца силы ПВО уничтожили 9 707 воздушных целей.
В частности:
- 11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
- 51 крылатая ракета Х-101;
- 15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 20 крылатых ракет "Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 19 крылатых ракет "Искандер-К"
- 2939 ударных БПЛА типа Shahed;
- 361 разведывательный БПЛА;
- 6288 БПЛА других типов.
Вылеты авиации
В течение ноября осуществлено 369 вылетов самолетов:
- около 200 – на истребительное авиационное прикрытие;
- более 70 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Поражение врага
"В ноябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", - подытожили там.
