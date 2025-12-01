РУС
Более 9,7 тыс. ракет и БПЛА уничтожили силы ПВО в ноябре. ВИДЕО

В Воздушных силах рассказали о результатах работы ПВО в ноябре 2025 года.

Всего в течение месяца силы ПВО уничтожили 9 707 воздушных целей.

В частности:

  • 11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
  • 51 крылатая ракета Х-101;
  • 15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 20 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 19 крылатых ракет "Искандер-К"
  •  2939 ударных БПЛА типа Shahed;
  •  361 разведывательный БПЛА;
  •  6288 БПЛА других типов.

Вылеты авиации

В течение ноября осуществлено 369 вылетов самолетов

  • около 200 – на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 70 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Поражение врага

"В ноябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", - подытожили там.

ПВО (3286) Воздушные силы (2819)
