Силы беспилотных систем поразили российские ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2" общей стоимостью $60 млн. ВИДЕО
Подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями ГУР и ОЦСП уничтожили сразу три вражеских зенитных ракетных комплекса — "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы беспилотных систем.
Операторы батальона Asgard в составе 412-й бригады Nemesis СБС во взаимодействии с 12 ОЦСП и спецподразделением ГУР МО Украины "Кабул 9" поразили сразу три дорогостоящих ЗРК противника. Были поражены ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2".
Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в $60 млн.
Как отмечают в СБС, эти комплексы являются ключевыми элементами системы вражеской ПВО противника на оперативно-тактической и оперативной глубине. Их уничтожение существенно ослабляет прикрытие важных районов и стратегических объектов.
"#ППОцид продолжается. Операторы 412-й бригады Nemesis системно наносят противнику многомиллионные потери и обеспечивают подразделениям Сил обороны преимущество как на тактическом уровне, так и в глубоком тылу противника", - отметили в СБС.
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