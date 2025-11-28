Силы беспилотных систем поразили российские ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2" общей стоимостью $60 млн. ВИДЕО

Подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями ГУР и ОЦСП уничтожили сразу три вражеских зенитных ракетных комплекса — "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы беспилотных систем.

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Операторы батальона Asgard в составе 412-й бригады Nemesis СБС во взаимодействии с 12 ОЦСП и спецподразделением ГУР МО Украины "Кабул 9" поразили сразу три дорогостоящих ЗРК противника. Были поражены ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2".

Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в $60 млн.

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Как отмечают в СБС, эти комплексы являются ключевыми элементами системы вражеской ПВО противника на оперативно-тактической и оперативной глубине. Их уничтожение существенно ослабляет прикрытие важных районов и стратегических объектов.

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"#ППОцид продолжается. Операторы 412-й бригады Nemesis системно наносят противнику многомиллионные потери и обеспечивают подразделениям Сил обороны преимущество как на тактическом уровне, так и в глубоком тылу противника", - отметили в СБС.

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