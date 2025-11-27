Украинский дрон-камикадзе залетает в блиндаж с российскими дроноводами. ВИДЕО
Операторы дронов из подразделения "Булава" 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев выследили, уничтожили место дислокации российских дроноводителей и ликвидировали по меньшей мере двух оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что "запорожцы" разглядели место пуска вражеских дронов и отыскали в лесу вражеский блиндаж.
Оккупантов атаковали дроном-камикадзе, оператор которого между деревьями завел беспилотник прямо в блиндаж с россиянами.
"Как запорожцы операторов уничтожали! Наши ребята показали мастер-класс по уничтожению вражеского экипажа – точно, быстро, по-казацки. Враг запустил дрон, залез в нору... и дождался гостей. Украинский FPV нашел адрес и доставил взрывной "привет" незваным гостям", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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