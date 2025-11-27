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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Украинский дрон-камикадзе залетает в блиндаж с российскими дроноводами. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Булава" 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев выследили, уничтожили место дислокации российских дроноводителей и ликвидировали по меньшей мере двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что "запорожцы" разглядели место пуска вражеских дронов и отыскали в лесу вражеский блиндаж. 

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Оккупантов атаковали дроном-камикадзе, оператор которого между деревьями завел беспилотник прямо в блиндаж с россиянами. 

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"Как запорожцы операторов уничтожали! Наши ребята показали мастер-класс по уничтожению вражеского экипажа – точно, быстро, по-казацки. Враг запустил дрон, залез в нору... и дождался гостей. Украинский FPV нашел адрес и доставил взрывной "привет" незваным гостям", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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армия РФ (23014) уничтожение (9999) 72 отдельная механизированная бригада (253) Силы беспилотных систем (515)
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добре..
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27.11.2025 17:00 Ответить
Ну...залежить від того, на скільки там грамотний бліндаж. Якщо є поворот і двері за ним - орки, нажаль, цілком могли вижити. Та й орки явно не досвічені - нащо виходити вдвох ставити дрон? Цим займається одна людина, яка ховається окремо від команди пілотів.
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27.11.2025 17:07 Ответить
Наш дрон ввічливий, завітав до кацапського бидла в гості.
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27.11.2025 17:09 Ответить
Мабуть на случку у ******* завітав
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27.11.2025 17:15 Ответить
Нежданчик!
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27.11.2025 17:19 Ответить
Це би сталося у того хто вижив
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27.11.2025 17:29 Ответить
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27.11.2025 17:36 Ответить
Молодці
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27.11.2025 22:13 Ответить
 
 