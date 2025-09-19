РУС
Бронеавтомобиль "Ахмат" подрывается на минах и получает добавку в виде FPV-дрона. ВИДЕО

Российский бронеавтомобиль "Ахмат" с начинкой подрывается на минах и буквально через секунду получает добавку в виде FPV-дрона.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Результат работы воинов батальона беспилотных систем "Булава" 72-й бригады имени Черных Запорожцев.

Также смотрите: Неудачный штурм позиции 72 ОМБр войсками РФ: враг потерял 2 танка, 4 ББМ и около 20 пехотинцев. ВИДЕО

72 отдельная механизированная бригада (249) дроны (4724)
Слюшяй,абидна да?Дон.
19.09.2025 20:47 Ответить
Two well done.
Вже не м,ясо , але ще не вугілля...
19.09.2025 20:56 Ответить
********** по заслузі!
19.09.2025 21:15 Ответить
Як кажуть кацапи - "Свезло так свезло!"
Міна, дрон, пожежа.... Тут все чудово...
19.09.2025 21:16 Ответить
 
 