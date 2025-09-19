Бронеавтомобиль "Ахмат" подрывается на минах и получает добавку в виде FPV-дрона. ВИДЕО
Российский бронеавтомобиль "Ахмат" с начинкой подрывается на минах и буквально через секунду получает добавку в виде FPV-дрона.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Результат работы воинов батальона беспилотных систем "Булава" 72-й бригады имени Черных Запорожцев.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вже не м,ясо , але ще не вугілля...
Міна, дрон, пожежа.... Тут все чудово...