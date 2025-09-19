УКР
Бронеавтомобіль "Ахмат" підривається на мінах й отримує добавку у вигляді FPV-дрона. ВIДЕО

Російський бронеавтомобіль "Ахмат" з начинкою підривається на мінах й буквально через секунду отримує добавку у вигляді FPV-дрона.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Результат роботи воїнів батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї бригади імені Чорних Запорожців.

Слюшяй,абидна да?Дон.
19.09.2025 20:47 Відповісти
Two well done.
Вже не м,ясо , але ще не вугілля...
19.09.2025 20:56 Відповісти
********** по заслузі!
19.09.2025 21:15 Відповісти
Як кажуть кацапи - "Свезло так свезло!"
Міна, дрон, пожежа.... Тут все чудово...
19.09.2025 21:16 Відповісти
Рахмат за Ахмат 😁
19.09.2025 21:27 Відповісти
 
 