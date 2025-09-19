Бронеавтомобіль "Ахмат" підривається на мінах й отримує добавку у вигляді FPV-дрона. ВIДЕО
Російський бронеавтомобіль "Ахмат" з начинкою підривається на мінах й буквально через секунду отримує добавку у вигляді FPV-дрона.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Результат роботи воїнів батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї бригади імені Чорних Запорожців.
Вже не м,ясо , але ще не вугілля...
Міна, дрон, пожежа.... Тут все чудово...