Российский артиллерист жалуется на украинский БПЛА: "Мразь #баная. Командира #бнули. 20 минут назад. Дрон-камикадзе п#зданул".. ВИДЕО
Украинский дрон-камикадзе атаковал позицию российских артиллеристов и ликвидировал командира орудия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант из пушечного расчета рассказывает о деталях успешной атаки украинского воина, ругается нецензурно и снимает тело ликвидированного командира.
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