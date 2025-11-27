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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Российский артиллерист жалуется на украинский БПЛА: "Мразь #баная. Командира #бнули. 20 минут назад. Дрон-камикадзе п#зданул".. ВИДЕО

Украинский дрон-камикадзе атаковал позицию российских артиллеристов и ликвидировал командира орудия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант из пушечного расчета рассказывает о деталях успешной атаки украинского воина, ругается нецензурно и снимает тело ликвидированного командира.

Смотрите: Пять российских орудий уничтожено на Покровском направлении: работает 5-я штурмовая. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Артиллеристы 44 бригады уничтожили 3 вражеские пушки и склад боеприпасов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23014) уничтожение (9999) артиллерия (759)
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Топ комментарии
+43
**@нули не по человеку, а по мрази **@ной.
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27.11.2025 12:38 Ответить
+22
їб* ная мразь це ти !!! **** орк вонючий лапотний , лягайте самі в українську землю , а Воїни України ,вас як міндобриво прикопають , ми вас не звали до нашої Хати пі* араси русняві !!!
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27.11.2025 12:39 Ответить
+21
****** істоти прийшли на чужу землю вбивати - і ще мають претензії
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27.11.2025 12:42 Ответить
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**@нули не по человеку, а по мрази **@ной.
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27.11.2025 12:38 Ответить
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27.11.2025 12:46 Ответить
їб* ная мразь це ти !!! **** орк вонючий лапотний , лягайте самі в українську землю , а Воїни України ,вас як міндобриво прикопають , ми вас не звали до нашої Хати пі* араси русняві !!!
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27.11.2025 12:39 Ответить
****** істоти прийшли на чужу землю вбивати - і ще мають претензії
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27.11.2025 12:42 Ответить
Та нічого, другий прилетить і по гарматі гепне )
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27.11.2025 12:42 Ответить
краще почекати ..без командира стріляти не буде ..прийде новий командир - і того чпокнути ..і так помаленьку
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27.11.2025 12:43 Ответить
"мразб ******" це ти, вилупку. Шкода, що дрон і по тобі не "_ізданув".
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27.11.2025 12:43 Ответить
Вже летить!
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27.11.2025 12:47 Ответить
Ти повинен дякувати дорогу за те що він вибрав більш важливу ціль, а не таке дерьмо як ти. Тебе вже мабуть наступного разу, с чимось більше важливим
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27.11.2025 12:48 Ответить
Проклятий кацапику ти думав тільки ти будеш стріляти ?)))
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27.11.2025 12:56 Ответить
Тобто ці мразі вважають себе людьми.Вбивати дітей для них це як сафарі
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27.11.2025 13:00 Ответить
Тому Мадяр і наполягав,щоб нищити самих рашистів, адже зброя сама стріляти не буде
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27.11.2025 13:02 Ответить
ти наступний. Готуйся!
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27.11.2025 13:07 Ответить
чучеловек
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27.11.2025 13:09 Ответить
І цьому довбо@му ніяк не дійде що причиною всього що йому не подобається є мразь яка сидить в кремлі.
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27.11.2025 13:31 Ответить
Все вірно. Треба стріляти не в стріли, не в лук, а в лучника. Не знаю, хто автор цього вислову, але він дуже вірний! Це саме стосуться і "шахедів", і ракет, і всього іншого, що стріляє в нас.
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27.11.2025 13:36 Ответить
Ажопаподелашь.
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27.11.2025 14:11 Ответить
Убили *********! Куда ООН смотрит?
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27.11.2025 14:21 Ответить
Где он там человека увидел?
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27.11.2025 14:42 Ответить
"Залізяку" зробить можна легко і швидко... А виростить того "бугая", та вивчить убивать - набагато довше і важче...
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27.11.2025 15:10 Ответить
мразь ****** сидит в чужом этой же мразью уничтоженом доме, и не понимает что только он и его подельники мрази
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27.11.2025 16:29 Ответить
Яка сумна новина
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27.11.2025 17:51 Ответить
епи пока теплый!!
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27.11.2025 21:33 Ответить
Скигленням кацапського недобитка задоволений!
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27.11.2025 22:04 Ответить
Правильно обізвав дохляка,мразь іпаная
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29.01.2026 17:31 Ответить
Командир шарил говоришь? Теперь некому шарить, и нафига это орудие теперь. Может трофеем станет.
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29.01.2026 22:56 Ответить
 
 