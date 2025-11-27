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Російський артилерист скаржиться на український БПЛА: "Мразь #баная. Командира #бнули. 20 минут назад. Дрон-камикадзе п#зданул". ВIДЕО
Український дрон-камікадзе атакував позицію російських артилеристів та ліквідував командира гармати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант із гарматного розрахунку розповідає про деталі успішної атаки українського воїна, лається нецензурно та фільмує тіло ліквідованого командира.
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