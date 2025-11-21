Артилеристи 44 бригади знищили 3 ворожі гармати та склад боєприпасів. ВIДЕО

У ході вогневого ураження, воїнами 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, були виявлені та знищені: дві ворожі гармати Д-20, одна Д-30 та склад боєприпасів.

Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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"Після виявлення ворожих гаубиць та місця зберігання боєкомплекту було негайно задіяно контрбатарейну боротьбу та ударні дрони. Усі цілі успішно уражено, а отже збережено головне — життя українців", - ідеться у повідомленні.

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