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Артилеристи 44 бригади знищили 3 ворожі гармати та склад боєприпасів. ВIДЕО

У ході вогневого ураження, воїнами 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, були виявлені та знищені: дві ворожі гармати Д-20, одна Д-30 та склад боєприпасів.

Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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"Після виявлення ворожих гаубиць та місця зберігання боєкомплекту було негайно задіяно контрбатарейну боротьбу та ударні дрони. Усі цілі успішно уражено, а отже збережено головне — життя українців", - ідеться у повідомленні.

Також дивіться: Артилеристи 44 бригади знищили російські РСЗВ, три гаубиці "Гіацинт-Б" та боєприпаси до них. ВIДЕО

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артилерія (901) 44 артилерійська бригада (49)
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молодці!
слава ЗСУ!
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21.11.2025 17:58 Відповісти
 
 