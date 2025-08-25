Артилеристи 44 бригади знищили російські РСЗВ, три гаубиці "Гіацинт-Б" та боєприпаси до них. ВIДЕО
Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали удару по позиціях окупантів.
Відео оприлюднили у фейсбуці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Захисники знищили РСЗВ Type-75, три гаубиці 2А36 "Гіацинт-Б" та боєприпаси до них.
