Артилеристи 44 бригади знищили російські РСЗВ, три гаубиці "Гіацинт-Б" та боєприпаси до них. ВIДЕО

Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола завдали удару по позиціях окупантів.

Відео оприлюднили у фейсбуці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Захисники знищили РСЗВ Type-75, три гаубиці 2А36 "Гіацинт-Б" та боєприпаси до них.

Дивіться: Артилеристи 44-ї бригади знищили гармати та польовий склад боєприпасів РФ на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

знищення (8055) 44 артилерійська бригада (41)
