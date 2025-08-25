Артилисты 44-й бригады уничтожили российские РСЗО, три гаубицы "Гиацинт-Б" и боеприпасы к ним. ВИДЕО
Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола нанесли удар по позициям оккупантов.
Видео обнародовали в фейсбуке бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Защитники уничтожили РСЗО Type-75, три гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" и боеприпасы к ним.
