Артиллеристы 44-й бригады уничтожили орудия и полевой склад боеприпасов РФ на Запорожском направлении. ВИДЕО

Воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола поразили ряд целей на Запорожском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие видео бригада обнародовала в фейсбуке.

Так, защитники поразили и уничтожили такое вооружение российских оккупантов:

- орудие 2А36 "Гиацинт-Б";

- автомобильная техника;

- орудие 2А65 "Мста-Б";

- орудие 2А65 "Мста-Б" и полевой склад БП.

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